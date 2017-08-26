Mahkeme Başkanı'ndan 3 gündür savunma yapan darbeci yüzbaşıya; 'Yeter artık, aynı şeyleri tekrarlama' (2)

\"ÜLKEDE OLANLARDAN HABERİM YOKTU\"

Helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polislere ateş açtığı öne sürülen Yüzbaşı Haldun Gülmez, ifadesine devam etti. Yüzbaşı Gülmez, operasyonu terörle mücadele harekatı olarak değerlendirdiğini belirterek, \"Ülkede olanlardan haberim yoktu. Harekatın başına Şükrü Binbaşı vardı. Darbeden Şükrü Binbaşı\'nın haberi varsa biz kandırılmışız o zaman. Bunları ortaya çıkarmak mahkeme heyetinin görevidir. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, \'Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu, sıkıyönetim var, benim emirlerime göre hareket edeceksiniz\' diye emir verdi. Karşımdaki generalin FETÖ\'nün emrinde olduğunu bilme ihtimalim yok. Eğer bu iddialar da doğruysa, devletin bilemediğini ben nasıl bileyim. Suç teşkil etmeyen emirleri yerine getirdim. Başbakan o gece Gökhan Paşa\'yı arayıp \'Cumhurbaşkanı Marmaris\'te gidip onu güvenli bölgeye götürün\' deseydi biz şu anda kahraman ilan edilecektik\" dedi.

MAHKEME BAŞKANI\'NI KIZDIRDI

Üzerinden çıktığı belirtilen Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE\' (Hoca Efendi) dualarıyla ilgili de konuşan Gülmez, \"HE., isimli kağıt benim üzerimden alınmadı. Bununla ilgili tutanağı nisan ayındaki duruşmada talep ettim. Bir türlü tutanağa ulaşamadım\" deyince, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Evlere servis yapar gibi size tutanağı ulaştırmamızı mı istiyorsun? 60 klasör içinden hangisini istediğinizi çıkarmamızı mı bekliyorsun? Hepsini biz cezaevine gönderdik. İçinden bakıp alabilirdin\" dedi.

Duruşmada, Yüzbaşı Haldun Gülmez\'in savunması sürüyor.