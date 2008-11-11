Mahkeme Başkanı Kılıç kimden korkuyor?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasalardaki değiştirilemez ilkelerin

tartışıldığı uluslararası konferansı kutlarken Türkiye'de demokrasinin halini de özetledi: Bu önemli konuyu konuşmaya cesaret edebilirmiyim bilmiyorum...



'Konuşmak istiyorum ama...'



Bilkent Üniversitesi ile bir Alman vakfın konferansına katılan Kılıç, 'Anayasa Mahkemesi'nin yıldönümünde bende bu konuyu işlemeyi düşündüm ana cersaretim yeter mi endişeliyim' dedi.



'Bu güleryüzlü Frankoculuk'



Kılıç'ın cesaretini övdüğü Raportör Can ise 'değiştirilemez' ilkeleri sorguladı: Toplumun demokrasi talebini engellemenin tarihsel sorumluluğu var, bu güleryüzlü Frankoculuktur.(Taraf)