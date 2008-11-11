T24 LogoT24 Logo
Politika

Mahkeme Başkanı Kılıç kimden korkuyor?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasalardaki değiştirilemez ilkelerin tartışıldığı uluslararası konferansı kutlarken Türkiye'de demokrasinin halini de ö

11 Kasım 2008 02:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasalardaki değiştirilemez ilkelerin
tartışıldığı uluslararası konferansı kutlarken Türkiye'de demokrasinin halini de özetledi: Bu önemli konuyu konuşmaya cesaret edebilirmiyim bilmiyorum...

'Konuşmak istiyorum ama...'

Bilkent Üniversitesi ile bir Alman vakfın konferansına katılan Kılıç, 'Anayasa Mahkemesi'nin yıldönümünde bende bu konuyu işlemeyi düşündüm ana cersaretim yeter mi endişeliyim' dedi.

'Bu güleryüzlü Frankoculuk'

Kılıç'ın cesaretini övdüğü Raportör Can ise 'değiştirilemez'  ilkeleri sorguladı: Toplumun demokrasi talebini engellemenin tarihsel sorumluluğu var, bu güleryüzlü Frankoculuktur.(Taraf)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24