Mahkeme başkanı değişmişti

T24 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Zafer Başkurt, HSYK kararnamesiyle görevden alınarak Gebze’ye düz hâkim olarak atanmıştı. HSYK, Başkurt’un yerine Ömer Diken’i atamıştı.



Balyoz davasını gören İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanlığını Hakim Ömer Diken yapıyor.

Balyoz davasının ilk duruşmasına iki gün kala, 14 Aralık 2011’de yapısı değiştirilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yetki kararnamesi olarak bilinen 1. Bölge hakimlerinin yetkilerini düzenleyen kararname açıklanmıştı.



Kararnameye göre, “Balyoz Planı” davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Zafer Başkurt görevden alınmıştı. Kurul, sanık askerlerin bir bölümünün yakalama kararlarına karşı çıkan ve Ergenekon sanığı Mehmet Haberal’ın tahliyesi yönünde oy kullanmasıyla gündeme gelen Başkurt’u Gebze’ye düz hakim olarak atamıştı. “Ergenekon davasını yönlendirmeye teşebbüs” soruşturmasında da adı Başkurt’un, soruşturmanın şüphelisi eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile buluştuğu ve Yargıtay’a atanmak için HSYK Başkanvekili Kadir Özbek ile görüştüğü öne sürülmüştü.





Ömer Diken atanmıştı



HSYK, Başkurt’tan boşalan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına Ergenekon davasının başlamasıyla birlikte kurulan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ikinci heyetinin kıdemli üyesi Ömer Diken’i atamıştı. Hakim Ömer Diken, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde 6 yıl tetkik hakimi olarak görev yaptıktan sonra iki yıl önce İstanbul Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tayin olmuştu.





Reddi hâkim kabul edilmemişti



Heyetin üye hakimleri ise Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve Davut Bedir. Silivri’de 16 Aralık’ta başlayan Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasının ilk oturumunda, Tümgeneral Ahmet Yavuz’un avukatları, üye hakimler hakkında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne tazminat davası açtıklarını, bu nedenle hakimlerin davaya bakarken objektif olamayacaklarını ileri sürerek reddi hakim talebinde bulunmuştu. Ancak talepler reddedilmişti.





