Mahkeme, avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'in tutukluluk hâllerinin devamına karar verdi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın, "terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada bir sonraki duruşma 15 Eylül'e ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD Üyesi Avukat Barkın Timtik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. ÇHD, sosyal medyadan kararı tanımadıklarını belirtti.

Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Baran Timtik, ikisi başka suçlardan tutuklu 10 tutuksuz sanık katıldı. İspanya, İtalya, İsviçre ve Fransa'dan avukatlar da izleyici olarak yerini aldı.

"Boğazımıza kadar usul rezilliğine battık"

Kozağaçlı, şöyle konuştu:

"Bu sürecin tamamı yanlış. İçlerinde sadece bir tane doğru karar var, o da sizin mahkemeniz tarafından verilen karar. Sayın mahkemeniz, 'Bu iki dosya aynı, bu dosyaları birleştirelim' dedi. İşte isabetli karar budur ve eğer bu dosyalar birleşseydi bugün Ebru Timtik yaşıyor olurdu, biz senelerdir tutuklu olmazdık, Aytaç Ünsal sakat kalmazdı ve arkadaşlarımız hükümlü duruma düşmezdi. Bunlar yapılmadı ve biz böyle ağır bir adaletsizliğe maruz kaldık. Yani boğazımıza kadar usul rezilliğine battık."

"Bu dosyada bir avukatın canı var"

Timtik de usul yanlışlarına dikkat çekerek, "Birleştirmeyi zaten kabul etmişsiniz, bu aşamadan sonra bize Yargıtay kararı hakkında ne düşündüğümüzü sormanız usule uygun hale getirmez. İşin içinden çıkmanız çok zor, bu dosyanın arasında bir avukatın canı var çünkü. Şimdi bize bu dosyayla ilgili beyan soruyor olmanız dosyayı hukuki hale getirmez. Gitti giden. Artık usuli olarak bu dosyayı yoluna koyamazsınız. Herhangi bir beyanda bulunmuyorum" dedi.

"Tahliye talep etmiyorum"

Beyanların ardından duruşma savcısı 'kaçma şüphesiyle' tutukluluğun devamına talep etti. Kozağaçlı'nın bu talebe yanıtı, "Sizin heyetinizden tahliye talep etmiyorum. Hukuki bir yargılama yapıldığını düşünmüyorum. Ayrıca benim hakkımda tahliye kararı veren 6 yargıcın 6’sı da sürgün edildi. Dolayısıyla ben size ne diyeyim, çoluğunuz çocuğunuz var. Ben size ne diyeyim" şeklinde oldu.

"Elinizde gerçek hiçbir somut nedeniniz yok"

Kozağaçlı, şöyle konuştu:

"9 yıldır yapılan bütün duruşmalara katıldım, fiilen avukatlık yapmaya devam ettim. 10'dan fazla kez yurt dışına gittim ve döndüm. Bu yargılamada beni kaçmakla itham ediyorsunuz. Sadece bu dosyada benim hakkımda 3 kere yakalama kararı çıktı. Birinde Suriye’deydim. Televizyondan bineceğim uçağın sefer sayısını bildirip geldim. 4 saat boyunca IŞİD'in roket attığı bir yolu geçtim. Normalin 3 katı bilet parası vererek ülkeye döndüm. Buna rağmen mahkeme, 'kaçma ve saklanma' şüphesi gerekçesiyle beni tutukladı. Ben 20 yıldır bıyıklıyım, bıyığımı kesersem kaçacağımdan şüphelenebilirsiniz.

Beni tutuklu tutmak için elinizde gerçek hiçbir somut nedeniniz yok. Şimdi hal böyleyken ben nasıl kaçabilirim? Ha siz 'bizim kafamızda bir hüküm var, senin yargılamadan değil bu hükümden kaçacağını düşünüyoruz' diyorsanız bu ihsas-ı reydir, suçtur."

"Biz tutuklandığımız için açlık grevi yapmadık, kimse ceza yargılaması için açlık grevi yapmaz" diyen Kozağaçlı, ölüm orucunda yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik'in vasiyetini hatırlattı ve 'Adalet' dedi. Kozağaçlı, "Bizim mesleki onurumuzla, haysiyetimizle, insanlık onurumuzla oynarsanız biz asla teslim olmayız. Direne direne ölürüz ama asla teslim olmayız" diye konuştu.

Kozağaçlı'nın savunmasının tam metni için tıklayın.

"Bu davalar ile sadece özgürlüğümüz çalınmadı, bizden canımız alındı"

Kozağaçlı'nın ardından "Bugün Ebru’nun sözleri ile konuşacağım" diyerek söze başlayan Timtik, "Biz siyasi sebeplerle tutukluyuz, mesleğin ifasıyla bağdaşmayan herhangi bir fiilimiz yok. Bize somut bir olay hiç yönlendirilmedi. Bu sözde davalar ile sadece özgürlüğümüz çalınmadı, bizden canımız alındı. Siyasi davalarda adil bir yargılamaya hiç tanık olmadık" dedi.

Mahkeme heyeti, Kozağaçlı ve Timtik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 15 Eylül 2021'e ertelendi. Öte yandan bu tarihte Kozağaçlı'nın bu dosya kapsamındaki tutukluluk süresi 5 yılı dolmuş olacak.

Ne olmuştu?

2017'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı verilen ÇHD üyesi avukatlar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bir yıl sonra görülen ilk duruşmada avukatlar hakkında tahliye kararı verilmiş fakat savcının karara itirazıyla aynı gece avukatlar yeniden tutuklanmıştı.