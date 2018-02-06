T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mahkeme Assange için çıkarılan tutuklama emrinin hala geçerli olduğuna karar verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  Birleşik Krallık’ta mahkeme WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için çıkartılan tutuklama emrinin hala geçerli olduğuna karar verdi

06 Şubat 2018 23:15

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  Birleşik Krallık’ta mahkeme WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için çıkartılan tutuklama emrinin hala geçerli olduğuna karar verdi.
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, ABD’ye ait yüzbinlerce gizli askeri ve diplomatik belgeyi WikiLeaks aracılığıyla kamuoyuna sızdıran Assange’ın avukatlarının “amacını kaybettiği” gerekçesiyle iptal edilmesini talebini reddetti ve tutuklama kararının hala geçerli olduğuna hükmetti.
Tutuklama kararı 2012 yılında Assange Ekvador’un Londra’daki elçilik binasına giderek sığınma talep ederken, şartlı tahliyesini ihlal ettiği iddiasıyla çıkartılmıştı. Mahkemenin kararını açıklayan bölge hakimi Emma Arbuthnot argümanlarını değerlendirdiğini fakat “tutuklama kararının iptal edilmesi konusunda ikna olmadığını” söyledi.
Şartlı tahliye yasasına göre Assange’ın ihlali bir yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.
Şubat ayı başlangıcında da İngiltere hükümeti Assange’a diplomatik statü vermeyi reddetmiş ve “adaletin karşısına çıkmak için” Ekvator elçiliğini terk etmesi için çağrı yapmıştı.
Assange elçilik binasını terkettiği takdirde ABD’ye geri gönderileceğinden endişe ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıDHABirleşik KrallıktaWikiLeaksinJulian AssangeWestminster Sulh Ceza Mahkemesi ABDyeWikiLeaksAssangeınTutuklamaAssange Ekvadorun LondradakiMahkemeninEmma ArbuthnotAssangeaEkvatorAssangeABDye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24