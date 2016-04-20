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Dünya
Deutsche Welle

Mahkeme aşırı sağcı Breivik'i haklı buldu

Norveç’in başkenti Oslo’daki mahkeme, aşırı sağcı Anders Behring Breivik’in başvurusunu haklı buldu.

20 Nisan 2016 23:39

Norveç'in başkenti Oslo'daki
mahkeme, 77 kişinin ölümünden
sorumlu aşırı sağcı
Anders Behring Breivik'in cezaevindeki kötü muamele gerekçesiyle yaptığı başvuruyu
haklı buldu. Breivik cezaevindeki izolasyon koşullarından dolayı Norveç devletini
mahkemeye vermişti.

Breivik'in şikayetini inceleyen yargıçlar, "Breivik'in tutukluluk
koşulları İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin 3. maddesine aykırı düşüyor“ kararına vardı.

Breivik dış dünyadan büyük ölçüde izole olmasını "insanlık dışı" olarak
nitelendirmişti.

Aşırı sağcı Breivik 2011 yılının temmuz ayında Oslo ve Utoya adasında düzenlediği
saldırılarda 77 kişinin ölümüne sebep olmuş ve bu eylemlerinden ötürü mahkeme
tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NorveçOsloAnders Behring BreivikAndersBehring BreivikHakları SözleşmesiBreivikUtoyaDeutsche Welle Türkçe dpa/ÇA/HS

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