Mahkeme aşırı sağcı Breivik'i haklı buldu

Norveç'in başkenti Oslo'daki

mahkeme, 77 kişinin ölümünden

sorumlu aşırı sağcı

Anders Behring Breivik'in cezaevindeki kötü muamele gerekçesiyle yaptığı başvuruyu

haklı buldu. Breivik cezaevindeki izolasyon koşullarından dolayı Norveç devletini

mahkemeye vermişti.

Breivik'in şikayetini inceleyen yargıçlar, "Breivik'in tutukluluk

koşulları İnsan Hakları

Sözleşmesi'nin 3. maddesine aykırı düşüyor“ kararına vardı.

Breivik dış dünyadan büyük ölçüde izole olmasını "insanlık dışı" olarak

nitelendirmişti.

Aşırı sağcı Breivik 2011 yılının temmuz ayında Oslo ve Utoya adasında düzenlediği

saldırılarda 77 kişinin ölümüne sebep olmuş ve bu eylemlerinden ötürü mahkeme

tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.