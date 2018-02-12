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Mahkeme ara kararını açıkladı: Eski YARSAV Başkanı Arslan'ın tutukluluk hali sürecek

Mahkeme, 'adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı' gerekçesiyle Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti

12 Şubat 2018 20:14

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargınlanan Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan bugün Ankara'da hakim karşısına çıktı. Aara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Arslan, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen evraklara karşı sanık ve avukatlarının beyanı alındı.

Daha sonra tanık beyanlarıyla devam eden duruşmada, ara karar öncesi cumhuriyet savcısının mütalaası istendi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Arslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanık ve avukatlarının talebi üzerine gelecek celsede bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini de kararlaştırdı.

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