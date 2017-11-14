Mahkeme Alman gazetecinin 'Gülen' talebini kısmen haklı buldu

Almanya'da bir gazetecinin başvurusunu inceleyen Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi, Federal Haber Alma Servisi'nin (BND) Gülen yapılanmasıyla ilgili konulardaki belirli sorulara yanıt vermesi gerektiğine hükmetti.

Federal İdare Mahkemesi, Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi editörü Jost Müller-Neuhof’un başvurusuna ilişkin geçici tedbir kararını açıkladı.

Alman dış istihbarat servisi BND Başkanı Bruno Kahl, haftalık Der Spiegel dergisine mart ayında verdiği mülakatta, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen yapılanmasının olduğu konusunda ikna olmadıklarını ifade etmişti. Ancak BND’nin bu yöndeki görüşünün daha önce başka gazeteciler tarafından da yazılmış olması dikkat çekmişti.

Bunun üzerine Tagesspigel gazetesi editörü editörü Müller-Neuhof, BND'nin bu görüşü daha önce başka gazetecilerle paylaşıp paylaşmadığını öğrenmek istedi.

Ancak Müller-Neuhof, Gülen yapılanmasına ilişkin bazı sorularına BND’nin yanıt vermemesi üzerine Federal İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Müller-Neuhof, devlet kurumlarının genel olarak bilgi vermekten kaçınmasının basın özgürlüğünün ihlali olduğunu savunuyor.

Gazeteci kısmen haklı bulundu

Mahkemenin kararında, BND Başkanı Kahl'ın Spiegel'e demeci öncesinde, Türkiye'deki darbe girişiminden Gülen yapılanmasının sorumlu olup olmadığı konusundaki kanaatin gazetecilerle paylaşılıp paylaşılmadığı sorusunun yanıtlanması gerektiği belirtildi.

Ancak Federal İdare Mahkemesi'nın kararında, dış istihbarat teşkilatı BND'nin, arka plan bilgilerin verildiği toplantılara hangi medya kuruluşlarından hangi gazetecilerin davet edildiğine ve bu toplantıların nerede ve ne zaman yapıldığına dair bilgileri vermekle yükümlü olmadığı belirtildi.

Mahkeme kararına gerekçe olarak, darbe girişiminden Gülen yapılanmasının sorumlu olduğu veya olmadığı yönündeki görüşün BND'nin gizlilik gerektiren faaliyetleri alanına girmediğine işaret edildi.

DW/dpa,JD/CÖ

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