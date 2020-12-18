Mahkeme, Akyaka’yı betonlaşmayla karşı karşıya bırakan imar planıyla ilgili bakanlıktan savunma istedi

Muğlalıların, Akyaka Revizyon İmar Planına karşı 15 Ekim’den bu yana sürdürdükleri mücadelede yeni bir gelişme yaşandı. Doğal güzellikleri ve mimari yapıyı olumsuz etkileyecek ve Akyaka bölgesini betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakan planın iptali için çevrecilerin açtığı davayı kabul eden mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın savunmasını istedi.

Muğla'da Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Akyaka için hazırlanan İmar Planı Revizyonu’nun iptal edilmesi için Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi'nden Serdar Denktaş tarafından açılan yürütmeyi durdurma davasında Muğla 3. İdare Mahkemesi ara kararını verdi. Mahkeme, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın savunmasını istedi. İddiaları cevaplaması için bakanlığa 30 gün süre verildi. Sürenin bitiminde “yürütmeyi durdurma” talebi karara bağlanacak.

Baro ve STK'ler müdahil olacak

Ara kararın verilmesinin ardından Muğlalı yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri, açılan davaya müdahil olmak için harekete geçtiler. İlk olarak Muğla Barosu, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Akdeniz Yeşilleri Derneği müdahil olma kararı aldı. Muğla Barosu ise açılan davaya müdahil olmanın yanı sıra bağımsız bir dava açmaya hazırlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Mimarlar Odası ve Muğla Şehir Plancılar Odası'nın ise dava açmak için idari sürecin bitimini bekleyecekleri öğrenildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma talebi ile ilgili kararını, yeni yılın ilk günlerinde vermesi bekleniyor.

14 Eylül’de askıya çıkarılan Akyaka planı yurttaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi’nin öncülüğünde plan revizyonu ayrıntılı olarak yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile değerlendirilmişti. Toplantılar sonunda plan revizyonunun koruma amaçlı değil, rant amaçlı olduğu gerekçesi ile iptal edilmesi için girişimde bulunma kararı alınmıştı. Yapılmak istenen plan revizyonunun askı süresi boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne binlerce itiraz dilekçesi verilmişti.