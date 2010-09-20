-MAHKEME "CUMHURİYET KULESİ"NE GEÇİT VERMEDİ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, imara aykırı olduğu ve mania hattını (uçak ve helikopterlerin uçuş hattı) ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı durdurulan ''Cumhuriyet Kulesi'' için verdikleri hukuk mücadelesini kaybettiklerini bildirdi. Belediye Başkanı Ak, yaptığı açıklamada, ilk ihalesi 2002 yılında yapılan ve 175 metre olarak planlanan Cumhuriyet Kulesi inşaatının bir süre önce yargı kararıyla durdurulduğunu hatırlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bölge İdare Mahkemesi'ne açılan iki ayrı davayı kaybettiklerini belirten Ak, ''Şu anda biz mahkemeyi kaybettik, ama temyize gittik. Temyizden olumlu bir cevap cevap bekliyoruz. En azından kulenin mevcut yüksekliğini koruyarak projeyi tamamlamak istiyoruz'' dedi. Mustafa Ak, kulenin şu an 144 metre yüksekliğinde olduğunu ve imara göre 25 metre fazlalığı bulunduğunu ifade ederek, ''Biz bunun yıkılmasını istemiyoruz. Bir proje revizyonuyla, bu şekliyle tamamlamak istiyoruz. Çünkü bu kulenin üzerine daha 30 metre daha çıkılması lazım. Hadi ondan vazgeçtik, ama en azından bu 25 metreyi korumak istiyoruz. Bunun için mücadelemiz devam ediyor. Umut ediyorum yakın zamanda bir sonuç alırsak kulenin yapımına devam edeceğiz'' diye konuştu. Kulenin imara aykırı olduğu iddiasının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Güvercinlik'teki Askeri Havaalanı'nın mania hattı içinde yer aldığına dair itirazların da yer aldığına işaret eden Ak, şu ana kadar kulenin yıkımına dair bir kararın bulunmadığını söyledi. Mustafa Ak, Danıştaydaki temyiz başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, projenin revize edilerek üst kısmındaki cam fanusun iptal edileceğini, seyir terası ve restoran kısmının korunacağını sözlerine ekledi. Yapımına 2003 yılında başlanan Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, aradan geçen 7 yıl içinde ihaleyi alan müteahhit firmanın zarar ettiği gerekçesiyle işleri bırakması üzerine birkaç kez durma noktasına gelmişti. Keçiören'de, teleferiğe biniş noktasında bulunan ve başkentin her tarafından görülebileceği belirtilen kulede, sergi salonu, kafeterya, restoran, nikah salonu ve seyir tribünlerinin yanı sıra özellikle çocukların ilgisini çekecek uzay terası yer alacaktı. Cumhuriyet Kulesi inşaatına bugüne kadar 27 milyon lira harcandığı öğrenildi.