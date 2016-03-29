Mahkeme, ramazanda Alevi mahallesini taşlayanlara para cezası, mağdur aileye hapis cezası verdi!

Malatya'da 2012 yılı Ramazan ayında evinin önünde davul çalan Mustafa Ekşi'yi uyardığı için evi yağmalanan ve linç edilme tehlikesi altında kalan Alevi bir ailenin saldırganlardan şikâyetçi olduğu davada karara varıldı. Mahkeme, linç girişiminde bulunan ve nefret suçu işleyen sanıklara para cezası verdi. Saldırıya uğrayan aile bireyi Servet Evli, saldırganların "Bizi tehdit etti" iddiası nedeniyle hapis cezası aldı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Doğanşehir ilçesi Sürgü beldesinde 2012 yılı Temmuz ayında yaşanan olayda, Alevi ve Kürt olan Evli ailesi fertleri, oruç tutmadıkları halde evlerinin önünde ısrarla davul çalan Mustafa Efşi’yi uyardı. Olay duyulunca 50-60 kişilik grup evi taşlamaya başladı. ‘Bu aile bugün buradan gidecek’ diyen kalabalık evin yanındaki ahırı ateşe verince jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Olaylar yaklaşık 2 saat sürdü.

Soruşturma sonunda Evli ailesinin oğlu Servet Evli hakkında 14 yıla, evin kızı Leyla Evli hakkında da 8.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Linç girişiminde bulunan kalabalığa ise sadace “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından dava açıldı. Bu suçların da “haksız tahrik altında” işlediğini iddia eden savcı indirim istedi.

Duruşmada söz alan Evli ailesinin avukatı Ali Hamamcı, davada yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek yaşanan olayın aslında “Anayasal düzene karşı kalkışma, insanlığa karşı nefret suçu ve adam öldürmeye topluca tam teşebbüs” olduğunu belirtti. Olay öncesinde saldırganların sanal ortamda ve telefonlarla organize olduklarını belirten Hamamcı, jandarmanın mahkemeye olaydan önce herhangi bir istihbarat alınmadığını bildirmesini de eleştirdi. Hamamcı “Olay günü Sürgü Jandarma Karakolunun Evli ailesince ve bir kısım Sürgülü yurttaşlar tarafından arandığını öğrendik. Bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin jandarma karakolunda olmaması anlamlıdır” dedi. Hamamcı, evi 300-500 kişi tarafından sarılan ailenin saldırganları tahrik etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek “Evin içinden verilen tepkilerin tek amacı yakılarak öldürülmek veya linç edilmekten korkmaktan kaynaklıdır” dedi.

Ara vermediler, ceza yok

Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3.5 yıl süren dava dün sona erdi. Hâkim Hasan Aslan, 45 saldırganı Evli ailesinin torunu Umut Fikirli’yi yaralama suçundan 2 bin TL para cezasına mahkûm etti. 39 sanığın cezası ertelendi, daha önce suç işlediği belirlenen 6 sanığın cezaları ertelenmedi. 38 sanığa da evdeki 9 aile ferdine hakaret suçundan 2 bin 180 TL para cezası vererek erteleyen mahkeme, 6 sanığın cezasını ise sabıkalı olmaları nedeniyle ertelemedi. 38 sanığın evi taşlayarak linç etme girişiminde bulunmalarını ise basit bir mala zarar verme suçu olarak gördü ve her bir sanığa 2 bin TL para cezası verdi. Bu ceza, sanıkların Evli ailesinin yaşadığı evdeki zararı gidermedikleri için ertelenmedi. Aslan, bu sanıklara iki kez mala zarar verme suçundan ceza verilmesi istemine ise “evi taşlamaya ara vermedikleri, yani araya zaman girmediği” gerekçesiyle ret kararı verdi. “Alenen suç işlemeye tahrik suçundan” yargılanan davulcu Mustafa Efşi ve eşi beraat etti.

Tek hapis cezası mağdura

Hâkim, Servet Evli’yi davulcu Mustafa Efşi ve evin önüne gelen diğer saldırganlara karşı “var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehdit” eyleminden ise önce 2 yıl hapse mahkûm etti, ardından bu tehdidin “haksız tahrik altında olması” nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapse çevirdi. Hâkim bu cezayı 5 yıllığına erteledi. Evli ailesinden Hasan Hüseyin Evli ile Hasan Evli, Mustafa Efşi’ye yönelik yaralama ve hakaret suçlarından toplam 3 bin 740’ar lira para cezası verdi. Bu cezalar ertelenirken aynı suçlamalarla aynı cezayı alan Servet Evli’nin cezası daha önce suç işlediği için ertelenmedi.

Jandarmalara da ceza yok

Doğanşehir Savcılığı’nın haklarında “görevi ihmal” suçundan iddianame düzenlediği Jandarma Karakol Komutan Vekili Recep Kuş ile astsubay Mustafa Kaplan hakkındaki davanın, yetkili makamların soruşturma izni vermemesi nedeniyle düşmesine karar verdi.