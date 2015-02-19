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Çevre

Mahkeme, 192 bin ağacı yok edecek proje için Bakanlık'tan savunma istedi

Yalova’da maden sahası sayısının 2008’de 24’e, 2010’da 46’ya, 2011 yılı mart ayı itibarıyla 67’ye ulaştı

19 Şubat 2015 17:10

Yalova’da taş ocağı için verilen ÇED olumlu raporu konusunda mahkeme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan savunma istedi

Yalova’nın Güneyköy sınırları içerisinde, Rümeysa Bağatar ile AKP il yöneticisi Muğlim Bağatar’a ait BMT Bahadır Madencilik Şirketi tarafından ‘Kalker (Mıcır) Ocağı-Kalsit Ocağı ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Kapasite Artışı Projesi’ için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu kararı verdi. Karara tepki gösteren çevreciler söz konusu işlemin, “hukuka aykırı olduğu, 192 bin 444 orman ağacının kesilmesine yol açacağı” gerekçesiyle Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’ne kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Mahkeme ise 27 Ocak tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan dava konusu olan ÇED olumlu kararı ile kararın dayanağı tüm bilgi ve belgelerin incelenmesine, savunma ve ara kararı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verdi. Yalova Çevre Platformu Üyesi Hakim Menteş, “Aslında mahkemenin verdiği 15 günlük süre 11 Şubat tarihinde doldu.

 

Erbay: Üzüntüyle izliyorum

 

Ancak Bakanlığın savunma ve gerekçe için ek süre istediğini avukatlarımızdan öğrendik. 192 bin ağacın kesilmesi konusu, ÇED raporunda olan bir bilgidir. 485 dönümlük olan bir alanda işletme açılacak ve bu alanda 192 bin adet ağaç olduğu saptanan bir rakam. Umuyoruz ki binlerce ağacımızın katledilmesine neden olacak bu ÇED olumlu raporu iptal edilir” dedi. Yalova’daki taş ve maden ocakları ile ilgili tartışma 2005’ten beri devam ediyor. Eski Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay, bu konuda yoğun mücadele verdi.

Doç  Dr. Erbay, 2011 yılında yazdığı ’Yalova’da Orman Katliamının Önlenmesi’ makalesiyle, yaptığı çalışmaları anlattı. Doç. Dr. Erbay 2007 yılında kabul edilen İl Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu’nda ’Orman alanları, SİT alanları ve diğer korunması gerekli doğal alanlar içersinde yeni taş ocağı açılamaz, maden, taşocağı ve mermer ocağı faaliyetleri yapılamaz’ hükmünün bulunduğunu hatırlattı.

 

24’ten 67’ye fırladı

 

Yalova’da maden sahası sayısının 2008’de 24’e, 2010’da 46’ya, 2011 yılı mart ayı itibarıyla 67’ye ulaştı. Bu maden sahaları yüzünden bölgede ilerleyen yıllarda 6 milyon 996 bin ağacın kesileceği öne sürülüyor.

 

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