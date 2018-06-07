Mahir Ünal "Ninni okuduğu Türkiye bizim için tam bir kâbustu" dedi; Adile Naşit AKP'nin reklam filminden çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin eski Türkiye'yi vaadettiğini savundu. Ünal, "Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" dedi. AKP ise Mayıs ayında, 24 Haziran seçimleri için hazırladığı reklam filminde Adile Naşit'i kullanmıştı.

Kahramanmaraş'ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya gelen AKP Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin eski Türkiye'yi vadettiğini savundu. Ünal, eski Türkiye'yi kâbus diye niteleyerek şöyle konuştu:

"Bu adamlar bize eski Türkiye'yi vadediyor. Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye'ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye'ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye'ydi. Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi.

"Biz Ferdi Tayfur Orhan Gencebay dinlerdi çünkü acılarımız vardı"

Türkiye'de şu anda arabesk müziğin olmadığını söyleyen Ünal şöyle konuştu:

"Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet 'acısız arabesk' diye Hakkı Bulut'a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki 'pop müzik'. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok."



