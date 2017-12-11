Mahir Ünal: Netanyahu'nun sözlerini şiddetle kınıyoruz

ANKARA,(DHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerine ilişkin, \"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz\" dedi.

Parti Sözcüsü Mahir Ünal resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:\"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz.Bir işgal devletinin başında,her türlü hukuksuzluğa imza atanları bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz.Türkiye bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir.\"

