Mahir Ünal: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz

Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ\'deki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını takip ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdardoğlu ve yardımcılarını eleştirdi. Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu bir kez olsun o köprüde şehit olan şehitlerimizin yakınlarıyla ilgilenmedi.Gazilerimizle ilgilenmedi. Kendisine görev verilmiş gibi bu davayı itibarsızlaştırmak, dava sürecini itibarsızlaştırmak,yargıyı itibarsızlaştırmak, uluslararası alanda özellikle AİHM nezdinde bu davayı itibarsız hale getirmek için sürekli olarak bir propaganda dili kullanıyor. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz.Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık bir şekilde ihanet içerisinde görüyoruz” dedi.

BU DAVALARIN TAKİP EDİLMESİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Silivri’de görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının 13 duruşmasını takip etti. Ünal çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünal, “Türkiye\'nin gündemi devam eden meselelerimiz var ama bizim asla unutmamamız gereken 15 Temmuz sonrası şehitlerimizin şehit yakınlarımızın, gazilerimizin o gece ülkeyi ele geçirmek, devletin bekasına son vermek, anayasal düzeni ortadan kaldırmak için harekete geçen FETÖ\'cü yapının sorgulanması, yargılanması ve bu davaların takip edilmesi birinci önceliğimiz ve gündemimizdir” dedi

Mahir Ünal, şöyle konuştu:

“AK Parti olarak bu davalara sahip çıkılması şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve şu anda o gece darbe girişiminde bulunan ve suçüstü yakalanan darbecilerin hesap sorulmasının her an tanığı ve şahidi olarak bu davalara sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Devletimiz çok hassas bir çalışmayla bir mor beyin çalışması için gerçek. ByLock\'çuları perdelemek ve bunu örtmek için ortaya çıkarılmış bir yazılımı deşifre etti. Buradan kaynaklanan herhangi bir mağduriyet varsa, devlet bu konuda harekete geçerek gerekli çalışmaları yaptı. Özellik ana muhalefet partisinin sürekli olarak bu davaları itibarsızlaştırmak için yürüttüğü bir süreç var. 16 Temmuz sabahı başladı, o günden bugüne devam eden gerçek darbeciler yargılanmıyor. Ya da tiyatro, komplo, kontrollü darbe gibi ifadelerle o gece ülkesini korumak için dışarı çıkan kahramanlara karşı itibarsızlaştırma ifadelere maalesef devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devlete 16 Temmuz’dan itibaren İnsan Hakları Sözleşmesine riayet ederek uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirerek yeni iç hukuk yolları açarak adil bir şekilde yargılanmanın 1,5 yıldan beri en güzel örneğini sergilemektedir.“

ADALET SİSTEMİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Ünal, “Şimdi içeride devam eden davadan çıktık. Şeffaf bir şekilde kayıt altına alınarak, bu insanlar yargılanıyorlar. Eğer herhangi bir mağduriyet varsa da bizim adalet sistemimiz üzerine düşeni yapıyor. Ama maalesef bir kesim Türkiye’de uluslararası Türkiye düşmanı yapılarla birlikte bu davaları, 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak için Türkiye’deki mahkemelerle, hakimlerle, savcılarla ilgili sürekli devam ettirdikleri kara propaganda var. Bu ülkenin hakimleri ve savcıları tarafsız ve bağımsız bir şekilde bu davaları takip ediyorlar. Gerekli yargılamayı gerçekleştiriyorlar” dedi.

“(MOR BEYİN MAĞDURLARI) ADALET BAKANLIĞI GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR

Ünal konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünal; “Mor beyin tuzağının mağdurlarının itibarlarının iadesi konusu nasıl işleyecek?” şeklindeki soruya, “11 bin 400 kişiye yakın bir tespit söz konusu. Bu konuda ilgili kurumlar ve bakanlıklar gerekli çalışmaları yapıyor. Adalet bakanlığı gerekli çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar bu ayıklanmalar gerçekleştirildikten sonra yeni bir KHK ile burada ortaya çıkmış bir mağduriyet varsa bu mağduriyetler giderilecektir” yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU\'NUN CHP\'SİNİN YÜRÜTTÜĞÜ SİSTEMATİK BİR PROPAGANDA VAR

Son KHK\'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gösterdiği tepkiyle ilgili bir soru üzerine de Ünal, şöyle konuştu:

“Zaten 15 Temmuz’dan hemen sonra sistematik bir propagandaya başladılar. O propaganda şudur. Bu darbe girişimini bir tiyatro gibi, sonuçları öngörülemeyen darbe gibi, kontrollü darbe gibi ifadelerle sistematik olarak itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Özellikle bugün burada bulunmamızın temel sebebi de şu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde cereyan eden o 34 tane şehidimizin 260 gazimizin olduğu o köprüde cereyan eden olaylarla ilgili bir kafa karışıklığı özellikle oluşturmak CHP’nin daha doğrusu sistematik, daha doğrusu Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin yürüttüğü sistematik bir propaganda var. O gece orada bazı masum askerlerin öldürüldüğü yönünde bir propaganda yürütüyorlar. Şunu bilmeleri gerekir ki, bu aziz millet o gece kendilerine silah doğrultan bu alçakların elinden silahlarını alıp onları katletseydi binlercesini katlederdi. Ama bu aziz millet o gece o silahlara dokunmadı. O silahları devlete teslim etti o hainleri ve emniyete teslim etti.”

KILIÇDAROĞLU VE ARKADAŞLARINI İYİ NİYETLİ GÖRMÜYORUZ

Ünal, “Bu millete iftira ederek bu milletin o gece gösterdiği kahramanlığı itibarsızlaştırmaya çalışarak özellikle 15 Temmuz şehitler köprüsünde o gece ne olduğunu kameralardan biz an be an biliyoruz. Dakika dakika biliyoruz. Kim ateş etti? Nasıl ateş etti? Hangi tank hangi pozisyondaydı? Hangi tankın için kaç kişi vardı. Bütün bunları biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu birkez olsun o köprüde şehit olan şehitlerimizin yakınlarıyla ilgilenmedi. Gazilerimizle ilgilenmedi. Kendisine görev verilmiş gibi bu davayı itibarsızlaştırmak, dava sürecini itibarsızlaştırmak,yargıyı itibarsızlaştırmak, uluslararası alanda özellikle AİHM nezdinde bu davayı itibarsız hale getirmek için sürekli olarak bir propaganda dili kullanıyor. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık bir şekilde ihanet içerisinde görüyoruz.” dedi.

TARİH BUNLARIN HEPSİNİ KAYDEDİYOR

Ünal konuşmasını şöyle tamamladı:

“Genel Başkan Yardımcısının o geceye ilişkin ‘tiyatro ifade oldu’ aynı şekilde sokağa çıkan kahramanlarımızla ilgili çok çirkin hakaretleri oldu. Tek bir tanesi ile ilgili tek bir işlem yaptımı CHP? yapmadı disipline sevk etmeyi bile gerek görmedi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin bu süreci sistematik olarak itibarsızlaştırdığını FETÖ’cülerle birlikte ortak bir dil kullandığını ve yurt dışında yürütülen Türkiye karşıtı kampanyanın içerdeki sözcüsü gibi davrandığını benim söylememe gerek yok. Bunu bütün millet görüyor zaten. Biz onlara inat şehit yakınlarımıza, davamıza, gazilerimize sahip çıkarak bu yargılama sürecinin adil bir şekilde sonuçlanacak bir süreç olarak tabiî kini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Tarih bunların hepsini kaydediyor.Tarih o gecenin kahramanlarını kahraman olarak kaydederken, bunları da tarihin çöplüğündeki yerlerinde tutacaktır.\"

Ünal konuşmasının sonunda basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.

