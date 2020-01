Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in yaptığı görüşmeye ilişkin, \"Melih Bey\'i Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih Bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi sözkonusu değil. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte, her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor\" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afyonkarahisar kampında gazetecilere açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçmeden önce Ünal, gazeteciler için kurulan çadırda kısa süre sohbet etti. Burada dün akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek\'in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan randevu talep ettiğini dile getiren Ünal, \"Melih Bey\'i Cumhurbaşkanımız çağırmadı. Melih Bey kendisine projeleri anlattı. Bir istifa talebi sözkonusu değil. Ama bizim dört aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Cumhurbaşkanımızın sahneye tekrar dönmesiyle birlikte her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri, hükümeti elden geçiriyor. Yani bütün bu elden geçirmelerin amacı 2019\'a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına herhangi bir kendisini siyasi güvence altında görmesi sözkonusu olamaz. Şunların istifası istenecek, bunların istenmeyecek diye bir şey sözkonusu olamaz. Yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmaları devam ediyor\" dedi.

MAKAMI ALIRKEN SORUN ÇIKARMAYAN BOŞALTIN DENDİĞİNDE...

Cumhurbaşkanı\'nın, Ak Parti\'yi bir dava partisi olduğunu daha önce de dile getirdiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

\"Cumhurbaşkanımız \'biz bir ekip ruhu ile hareket ediyoruz. Biz de partinin değeri anlamı üstün ve kıymetlidir\' dedi. Makamı alırken sorun çıkarmayanlar, makamı boşaltın denildiğinde niye sorun çıkarsınlar? Aslında her şey çok açık, bir süreç devam ediyor. Bu süreç içinde herhangi bir şey olduğunda ilk siz duyacaksınız. Melih Gökçek özelinde bu tartışmanın yaşanması doğru değil. Melih Bey ile görüşmenin içeriği projeler ve randevudur. Bunun dışına çıkılması sözkonusu olmadı.\"

