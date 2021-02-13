Mahir Ünal'a saldırı girişimi iddiası yalanlandı; "Devleti tanımıyorum" diyen kişi gözaltına alındı

12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Günü için şehre giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı girişiminde bulunulduğu iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in sosyal medyada paylaştığı ve "cuma namazı sonrası Ulucami'de bir çiftçi ile sohbet eden Ünal'a saldırı girişiminde bulunulduğu" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "12.02.2021 günü bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Mahir Ünal’a saldırıyı kınıyoruz’ şeklinde haber yapıldığı ve sosyal medya da destek mesajları paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadesini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere ilimizde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Mahir Ünal ve beraberindeki partililer ile, cuma namazını kıldığı Ulu Camii önünden tahsisli aracına bindiği esnada, DSİ’den emekli Z.T. isimli şahıs, 'Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum' şeklinde beyanda bulunmuştur.

Vatandaşın beyanı üzerine araçtan tekrar inen sayın Mahir Ünal adı geçen vatandaşın sorunlarını dinlemeye başlamıştır. Z.T. isimli şahıs, sayın Mahir Ünal’a talebini ilettiği esnada, kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T.’nin oğlu olan O. T. isimli şahıs; "TBMM'ni tanımıyorum, devleti tanımıyorum" şeklinde beyanlarda bulunması üzerine, görevli Koruma Polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılarak hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır."

Açıklamada O.T.'nin TCK 301. madde ile düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi ve "Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal’a bir saldırı veya saldırı girişimi olduğu haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.