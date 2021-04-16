Mahir Polat: Kanal İstanbul toplantısında, İBB temsilcisinin telefonuna el koyuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kanal İstanbul’a dair bir gündemle toplanan 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısında, gelişmeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aktaran temsilcinin telefonuna el konulduğunu duyurdu.

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki sulak alanın birinci derece olan sit korumasının, üçe düşürülmesi teklifi 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gündemine alındı. Kurul Müdürü Ersoy Köse, toplantıyı yetkililere aktardığı sırada İBB temsilcinin telefonuna hakaret ederek ve saldırgan tavırlarla el koydu.

Polat “Bugün 1 Nolu Koruma Kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşüyor. İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyorken kurul müdürü hakaret ve saldırgan tavırlara temsilcimizin telefonuna el koymuştur. İBB'ye yönelen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız!” ifadelerini kullandı.