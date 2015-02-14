T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mahir Kaynak yaşamını yitirdi

Kaynak’ın cenazesinin Pazartesi günü öğle vakti Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek

14 Şubat 2015 14:33

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Mahir Kaynak (81), evinde hayatını kaybetti. 

Yaklaşık 2 yıldır tedavi olan 81 yaşındaki Mahir Kaynak’ın bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kaynak’ın cenazesinin Pazartesi günü öğle vakti Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

Mahir Kaynak kimdir?

 

1934 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1948’de Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti. 1953’te Harp Okulu’nu bitirdi. 1967’de askerlikten ayrıldı. 1961’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistanlık yaptı. 1965’te doktor, 1971’de doçent oldu. O dönemlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) girdi. 1980 yılında MİT'ten emekli oldu. 1989’da İktisat profesörü oldu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nden emekliye ayrıldı. Mahir Kaynak, 9 Mart cuntacılarını deşifre ettikten sonra MİT tarafından deşifre edilmişti.

 

 

ETİKETLER

mahir kaynakyaşamını yitirdiöldütedaviistanbulmit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24