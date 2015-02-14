Mahir Kaynak yaşamını yitirdi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Mahir Kaynak (81), evinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 yıldır tedavi olan 81 yaşındaki Mahir Kaynak’ın bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kaynak’ın cenazesinin Pazartesi günü öğle vakti Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Mahir Kaynak kimdir?

1934 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1948’de Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti. 1953’te Harp Okulu’nu bitirdi. 1967’de askerlikten ayrıldı. 1961’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistanlık yaptı. 1965’te doktor, 1971’de doçent oldu. O dönemlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) girdi. 1980 yılında MİT'ten emekli oldu. 1989’da İktisat profesörü oldu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nden emekliye ayrıldı. Mahir Kaynak, 9 Mart cuntacılarını deşifre ettikten sonra MİT tarafından deşifre edilmişti.