Mahir Günşıray, Menderes'i canlandıracak

Eski başbakanlardan Adnan Menderes’in hayat hikâyesinin anlatılacağı “Ben Onu Çok Sevdim” dizisinde Adnan Menderesi ünlü oyuncu Mahir Günşiray canlandıracak.

milliyet.com.tr'nin haberine göre, şirketin, oyuncu Mahir Günşıray ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Menderes’in ölüm yıldönümü olan 18 Eylül’de tanıtım filmi internette yayınlanan dizinin, bazı oyuncularının da netleştiği belirtildi.

Menderes’in eşi Berrin Menderes karakteri için oyuncu ve yazar İclal Aydın’la anlaşıldı.

Senaryosunu Seda Altaylı’nın yazdığı dizinin yönetmeni Mehmet Bahadır Er olacak.

Dizinin çekimlerine 31 Aralık’ta ya da ocak ayının ilk günlerinde başlanacak.

atv’de yayınlanacak olan dizide, genç yaşta aile fertlerini kaybeden, 62 yaşında idam edilen Menderes’in yaşam öyküsünü anlatılacak.

Menderes'i canlandıracak olan Günşıray, "İffet" dizisinde rol almıştı.