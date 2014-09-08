'Mahir Çetin cinayetinin üstü kapatılmaya çalışılıyor'

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Kürtçe' konuştuğu için döverek öldürülen Mahir Çetin'in katillerinden hesap sorulması için rkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De platformu yarın saat 19.00'da Beyoğlu'nda bir basın açıklaması düzenleyecek.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu'nun, Mahir Çetin için yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Irkçı katiller hesap versin:

“Hepimiz Mahir’iz, hepimiz Kürdüz”

Mahir Çetin adlı Kürt genci, Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle, ırkçı bir grubun saldırısına uğrayarak “pis Kürtler” nidaları arasında dövülerek vahşice öldürüldü.

Valilik yaşanan bu acı olayı her ne kadar “alkollü iki grubun arasındaki kavga” olarak tanımlayarak üzerini örtmeye çalışsa da, bu cinayetin ırkçı saiklerle işlendiğine dair inandırıcı kanıtlar var.

Devletin Kürt halkına yönelik on yıllardır sürdürdüğü kurumsallaşmış olan ayrımcı politikaları, toplumun belli kesimlerinde Kürtlere yönelik ırkçılığı yaygınlaştırdı. Eşit birer yurttaş olarak siyasi ve sivil yaşama katılmak isteyen Kürtler, bir yandan devlet engellemeleriyle uğraşırken, bir yandan da sokaklarda ırkçıların hedefi oldular.

Bugün hükümet sözcüleri; bir yandan çözüm süreci ile savaşı durduracaklarını söylerlerken, diğer yandan da geçmişte olduğu gibi, her fırsatta Kürt siyasetçileri hedef haline getirecek nefret söylemi içeren açıklamalar yaparak, ırkçı iklimi pekiştirmekte, toplum içerisinde ayrımcı davranışları körüklemektedirler.

Hatırlanacağı gibi, yeni cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat kendisi HDP’lilere saldıran bir linççi güruha işaret ederek, “Herkes böyle tepki vermeli” diyebilmişti.

Kürtler öteki değildir! Kürt halkı da bu topraklar üzerinde yaşayan diğer halklardandır. Kürt sorununda savaşın sona ermesi ve demokratik bir barışın tesis edilmesi için Kaş’taki ırkçı saldırganlardan hesap sorulması gerekmektedir.

Bizler Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De platformu olarak, 9 Eylül Salı günü Galatasaray Meydanı’nda bu ırkçı saldırıyı protesto etmek üzere yapacağımız basın açıklamasına hepinizi bekleriz.

Hepimiz Mahir’iz, hepimiz Kürdüz!

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu"