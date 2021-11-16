Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye'yi anlama rehberi

Dr. Mahfi Eğilmez

Türkiye, anlaşılması kolay olmayan ilginç bir ülkedir. Bırakın yabancıları, içinde yaşayanlar bile tam olarak anlayamazlar neler olup bittiğini. Bu anlaşılmazlığın temel nedenlerinden birisi okullarda okutulanlarla yaşamdaki olayların ters olmasındandır. Hatta çoğu insan bunu ‘Burası Türkiye, burada teori sökmez’ diye yorumlar. Bu söylemdeki teoriyi kaldırıp yerine aklı koyarsanız olay çözülür.

Mesela enflasyonun yüksek olduğu ve kur baskısı nedeniyle daha da yükselmesinin beklendiği bir ortamda normal politika reaksiyonu merkez bankasının faiz artırmasıdır. Bizde bunun tersi sık sık yapılır. Yani enflasyon yüksek olduğu ve kur baskısıyla daha da yükselmesi beklendiği halde merkez bankası faiz indirimine gidebilir. Ya da Merkez Bankası faizi yükselterek sıkı para politikasına geçerken Maliye Bakanlığı, vergileri düşürüp harcamaları artırarak gevşek maliye politikasına giriş yapabilir.

Türkiye’yi anlamanın belki de en kolay yolu birçok şeyi tersten okumak veya sözcüklerin yerini değiştirmek ya da bazı sözcüklerde küçük değişiklikler yapmaktan geçer. O zaman kafanızı karıştıran birçok şey yerli yerine oturur. Aşağıdaki tabloda bu söylediğime örnekler veriyorum. Bu örnekler çoğaltılabilir. Türkiye’deki meselelere bir de böyle bakmayı deneyin. O zaman anlaşılmaz görünen birçok şeyi anladığınızı göreceksiniz.

Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel blogundan alınmıştır.