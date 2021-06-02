Mahfi Eğilmez: Riskleri düşürecek yerde faizi düşürmeyi hedef aldığımız sürece TL değer kaybetmeye devam eder

Ekonomist Mahfi Eğilmez, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolara ilişkin olarak, "Nedenle sonucu karıştırmaya devam ettiğimiz, riskleri düşürecek yerde faizi düşürmeyi hedef aldığımız sürece TL değer kaybetmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

TRT canlı yayınında konuşan Tayyip Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar 8,81 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında kademeli şekilde düşmeye başlayan dolar güne 8.63 ile başladı.

"TL değer kaybetmeye devam eder"

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolardaki yükselişe dikkat çeken ekonomist Mahfi Eğilmez, ''Nedenle sonucu karıştırmaya devam ettiğimiz, riskleri düşürecek yerde faizi düşürmeyi hedef aldığımız sürece TL değer kaybetmeye devam eder'' açıklamasını yaptı.

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