Erdoğan "Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüm, faiz düşmeli" dedi; dolar/TL rekor seviyeye yükseldi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayındaki "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" sözlerinin ardından dolar/TL paritesi sert yükseldi. Dolar, Türk Lirası karşısında dakikalar içerinde yaklaşık yüzde 2,5 değer kazanarak 8,78 seviyesine geldi.

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü söylerken, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar/TL paritesi sert yükseldi. Saat 00.24 itibariyle 8,7795 seviyesine yükselen dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi.

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