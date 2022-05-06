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Ekonomi

Mahfi Eğilmez: Piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız

06 Mayıs 2022 11:50

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Kur Korumalı Mevduat Sistemini eleştirdi. Eğilmez, bu sistemle Türkiye’nin Hazine’ye gereksiz maliyet yükleyen, fiyatları, kiraları, satış değerlerini kısacası piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlandığını söyledi.

Eğilmez, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat sistemini şöyle eleştirdi:

“Yanlış faiz politikası yüzünden her geçen gün döviz rezervinin daha fazla eksiye düşmesine yol açan, kur koruması uygulamasıyla Hazine'ye gereksiz maliyet yükleyen, fiyatları, kiraları, satış değerlerini kısacası piyasayı alt üst eden bir yapının içine yuvarlanmış durumdayız.”

Mahfi EğilmezKur Korumalı Mevduat sistemiekonomipiyasa
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