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Ekonomi

Mahfi Eğilmez: İnsanlar büyüme oranına da inanmamaya başladı, salgın oranları sonrasında resmi verilere inançsızlık hızla artmış görünüyor

30 Kasım 2020 10:15

Ekonomist Mahfi Eğilmez,  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "3-4 yıl önceye kadar insanlar açıklanan enflasyon oranına inanmazdı. Sonra işsizlik oranına ve büyüme oranına da inanmamaya başladılar." görüşünü savundu. 

Eğilmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3-4 yıl önceye kadar insanlar açıklanan enflasyon oranına inanmazdı. Sonra işsizlik oranına ve büyüme oranına da inanmamaya başladılar. Açıklamayı yazar yazmaz tepkiler başlıyor. Salgın oranları sonrasında resmi verilere inançsızlık hızla artmış görünüyor" ifadesini kullandı. 

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