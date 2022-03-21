Mahfi Eğilmez: Fenerbahçe yönetimine açık mektup

*Mahfi Eğilmez

Fenerbahçe yönetimine bir daha açık mektup yazmam demiştim ama son gelişmeler üzerine yeniden yazmaya karar verdim.

Fenerbahçe için lig bitti dedikten epeyce sonra İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte önce yavaş yavaş, sonra da hızlı hızlı görünüm değişmeye başladı. İsmail Kartal birkaç şey yaptı ve bunlar oyunu derinden etkiledi: İlk olarak oyuncuların fizik gücünü yükseltmek için ek çalışmalar yaptırdı. İlk maçlardaki başarısızlık biraz da bu yüklemeye bağlı. İkinci olarak takımın oyun düzenini değiştirdi. Mesela Osayi Samuel’i sağbeke alarak müthiş bir çıkış yapmasını sağladı. Üçüncü olarak Sosa gibi takımı ciddiye almayan bazı oyuncuları takıma almamaya başladı. Ve son olarak takımın önde baskılı oynamaya yönelmesini sağladı. Böylece oyunu kendi sahasında kabul eden ve aylardır ‘gölge futbolu’ oynayan Fenerbahçe son haftalarda rakibe baskı yapan hırslı bir takım haline geldi. Bütün bunların sonucu olarak takım maçları kazanmaya ve hepsinden önemlisi izlemeye değer bir futbol oynamaya başladı. Bir süredir oynanan kötü futbol nedeniyle Fenerbahçe’yi de ligi de izlemeyi bırakmıştım, son haftalarda yeniden izlemeye başladım.

Fenerbahçe, yıllardır sürekli olarak başta teknik direktör olmak üzere teknik kadroyu değiştirerek ve en az beş, altı yeni oyuncu alıp kadroya katarak yola devam etmeye çalışıyor. O nedenle de ne teknik yönetim ne de kadro istikrarını yakalayabiliyor. İlk kez bir araya gelen bu kadar oyuncunun birbirine uyum sağlaması, yeni gelen teknik direktörün oynatmak istediği oyuna alışmaları zaman alıyor ve ilk devre genellikle başarısızlıkla bitiyor. Öyle olunca teknik direktör gönderiliyor, yeni bir hoca bulunuyor ve takım ikinci yarıda toparlanıyor ama şampiyon olamıyor. Şampiyonluk gelmeyince yeni oyuncular transfer ediliyor ve en başa dönülüyor. Bu sisteme ne para dayanıyor ne de sabır.

Şimdi gelelim bu mektubu yazma nedenime. Son maçları izlediğimde Fenerbahçe futbol takımının bugün iyi bir ve ya iki golcü ihtiyacı dışında hiçbir yeni futbolcuya ihtiyacı olmadığını hatta bazı futbolcuların sözleşmelerinin yenilenmeyerek gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç futbolcularla sözleşme yenilenmesi çok doğru bir hamle olmuştur. Bu genç futbolculara, voleybol ve basketbolda yapıldığı gibi farklı galibiyetle giden maçlarda yer verilmesi onların takıma uyum sağlaması açısından yararlı olacaktır. Bundan ötesini yapıp beş altı yeni oyuncu transfer edilerek takıma monte edilmeye çalışılırsa geçen yıllarda yaşanan sorunlar yeniden yaşanacaktır.

Bence Löw ya da bir başka yabancı teknik direktör daha önce Fenerbahçe’yi çalıştıran ve başarısız olan Aragones gibi, Cocu gibi, Pereira gibi başarısız olmaya mahkûmdur. Her şeyden önce buradaki oyuncular Löw’ün alıştığı ve çalıştığı oyuncular kadar üst düzey değiller. Ayrıca Löw geldiğinde birçok oyuncunun yerine yenilerini isteyecek ve bunun maliyeti çok yüksek olacak. Sonra Löw, muhtemelen birkaç sezonu düşünerek gelecek ve uzun dönemli planlama yapacak. Oysa buradaki taraftar o kadar sabırlı değil. İlk maçlarda yenilgiler alınırsa hemen protestolar başlayacak, Löw de kendinden önce gelenler gibi iyi bir emekli ikramiyesiyle Türkiye’den ayrılmayı bekleyecek.

Bu çerçevede Löw ya da başka bir yabancı teknik direktörün getirilmesi yerine son dönemde takımda yarattığı olumlu değişime ve Fenerbahçe'deki geçmiş başarılı teknik direktörlüğüne bakarak İsmail Kartal’la sözleşme yenileyip gelecek sezonun da ona emanet edilmesinin en doğru karar olduğunu düşünüyorum.

* Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel internet sitesinden alınmıştır