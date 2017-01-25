Mahfi Eğilmez: Faizin de, kurun da birlikte arttığı dünyadaki tek ülkeyiz!

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın (MB) faiz faiz artırımı kararının ardından doların Türk lirası (TL) karşısında 3.83'ü görmesiyle ilgili olarak "Faizin de, kurun da birlikte arttığı dünyadaki tek ülkeyiz" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Eğilmez, "Bu kararla Merkez Bankası’nın ortalama faizi muhtemelen yükselecek ve yükselişine göre de USD endeksindeki oynaklıkla birleşerek USD/TL kuru üzerinde etkili olacak" ifadesini kullandı.

Yanıtlanması gereken soruların olduğunu belirten Eğilmez, bu soruları şöyle sıraladı:

- Merkez Bankası haftalık repo faizini artırmak yerine niçin geç likidite penceresi faizini yükseltiyor ve niçin bankaları istisnai bir uygulama olması gereken geç likidite penceresinden borçlanmaya yöneltiyor?

- Kullanılmaz duruma getirdiği politika faizini yüzde 8,00 gibi bir düzeyde tutmaya devam ederek bu faizin mevduat ve kredi faizlerinin belirlenmesinde esas alınmasını mı vurgulamaya çalışıyor? Bu kadar karmaşık mekanizmalar ileride başka sıkıntılar yaratmayacak mı?

Ne olmuştu?

Merkez Bankası kurda yaşanan sert hareketler sonucunda dün (24 Ocak 2017) faiz artırımına gitti. Merkez Bankası, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tutarken, üst bandı 75 baz puanlık artışla yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti. Geç likidite borç verme faizini %10'dan %11'e yükseltilirken Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak %8'de tuttu. Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5’ten yüzde 9,25’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte Türk lirası karşısında 3,74 seviyelerinde seyreden dolar 3.83'ü gördü. Dolar, ilerleyen saatlerde 3,78'e kadar geriledi.

Doların 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kırması sonrasında harekete geçen Merkez Bankası aldığı likidite önlemleriyle kurdaki yükselişi frenlemişti. Merkez Bankası 20 Aralık'ta yaptığı son toplantıda faizde değişikliğe gitmemişti.