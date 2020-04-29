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Ekonomi

Mahfi Eğilmez: Dolar kurunu 7 TL'de tutmak için harcanan çabayı düşününce insan üzülüyor gerçekten

29 Nisan 2020 14:19

Merkez Bankası'nın (MB) günlük olarak yayınladığı gösterge niteliğindeki döviz kurlarında dolar, dün ilk kez 7.0111 lira olarak gösterildi. 

Sermaye çıkışlarına rağmen TL'nin performansını korumak için kamunun artan döviz arzının bir yandan TL'nin kayıplarını sınırladığı diğer yandan MB'nin rezervlerini erittiği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri şubat ayı sonundan bu yana 20 milyar dolara yakın düşüş kaydetti. İktisatçı Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dolar kurunu 7 TL'de tutmak için harcanan çaba, zaman ve doları düşününce insan üzülüyor gerçekten." ifadesini kullandı. 

 

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