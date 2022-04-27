Mahfi Eğilmez: Aforizmalar 2

*Dr. Mahfi Eğilmez

“Çoğunluk ekonomi bilmiyor, bildiğinin ekonomi olduğunu sanıyor.”

“Dünya, her alanda ve her yerde ciddi bir nitelik düşüşü yaşıyor. Meritokrasi hızla mediokrasiye, demokrasi hızla ahbap çavuş demokrasisine dönüşüyor. Kurtuluş gibi sunulan küreselleşme tam anlamıyla bir karabasana dönüştü.”

“Devlet, her durumda hastalarına bakmalıdır. Devlet olmak böyle bir şeydir. Devlet, şirket değildir, kâr amacı gütmez, vatandaşını korur, hastasına bakar, toplum yararını gözetir.”

“Geçmişte insanlar toplumsal meselelerle çok daha fazla ilgiliyken bugün meselelere daha çok kendi çıkarları acısından bakıyorlar.”

“Ahbap çavuş kapitalizminde iş insanları işlerini, siyasal iktidar ve bürokratlarla olan yakın ilişkilerine dayanarak kural dışı uygulamalardan yararlanarak yürütürler. Ahbap çavuş kapitalizminin önlenmesinin tek bir yolu var: Hukuku üstün kılmak.”

“Demokrasi, insan hakları, bağımsız yargı, siyasal hoşgörü gibi temellere dayanmayan bir ülke uygar ülkeler arasında yer alamaz.”

“Cumhuriyet'i kuranlar, imparatorluğu batıran nedenlerin en başında mali bağımsızlığın kaybedilmesinin geldiğini gördükleri için çekilen birçok sıkıntıya karşın ülkeyi dış borçlanmaya sokmamaya özen göstermişlerdir.”

“Sosyal bilimlerde kuramların değişmesinin daha hızlı ve kapsamlı olması doğaldır. Çünkü sosyal bilimlerin özünde insan ve toplum vardır. Zaman değişir, insan değişir, toplum değişir, kuramlar da değişir.”

“En büyük erdem, insanın kendisine zorla kabul ettirilenlere başkaldırabilmesidir. Her şeyi olduğu gibi kabul eden insan bilime, sanata, ilerlemeye, demokrasiye, insanlığa katkıda bulunamaz.”

“Hazinenin bilançosu, kâr/zarar cetveli olamaz. Çünkü Hazine kâr etmez. Hazine kâr ederse toplum zarar ediyor demektir.”

“Türkiye'de geçerli olan demokrasi ahbap çavuş demokrasisidir. Demokrasinin ilkeleri görünürde var olmasına karşılık uygulamada yoktur.”

“Türkiye'nin bugünkü eğitim sistemini köklü olarak değiştirmesi ve eğitimde tümüyle bilimin egemen kılınmasından başka çare bulunmuyor.”

“Bugün İslam dünyasının en büyük sorunu ifade özgürlüğü sorunudur. Hristiyan dünyası reform yaşarken İslam dünyasında böyle bir reform yalnızca Türkiye 'de, Atatürk devrimleriyle ortaya çıktı.”

“Toplumu yönetenlerin kendi çıkardıkları ve uyulmasını denetlemek durumunda oldukları yasalara uymamaları toplum için olumsuz referans oluyor.”

“Büyüme, ekonomide büyüleyici bir olgudur. Büyüme varken çoğu sorun göze batmaz ya da görmezden gelinir, büyüme elden gittiği anda o sorunlar göze batmaya başlar.”

“Türkiye, kendi kendine sorunlar yaratıp bütün enerjisini kendi yarattığı sorunları çözmekle harcayan insanların çok sayıda olduğu bir ülke görüntüsü çiziyor.”

Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel blogundan alınmıştır.