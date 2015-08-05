Mahçupyan'a 'ahlaksız' yanıtı: Adam 'AKP'yi vesayet altına alan şahsın hevesleri' dememize ahlaksız diyor!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı ve Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan'ın, otuz aydın tarafından imzalanan ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil yapmak yerine Ankara’da toplanarak barışa ve demokrasiye sahip çıkmaya” çağıran bildiriyle ilgili sözleri, sosyal medyada tepki çekti.

Mahçupyan'ın, bugünkü köşesinde yer verdiği, "İdeolojinin psikolojiye hapsolmasının ve yapısal bir aptallığa dönüşmesinin tezahürlerinden biriyle karşı karşıyayız" sözlerine kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt veren, metnin imzacıları arasında bulunan Cengiz Aktar, "İktidar partisini vesayeti altına almış bir kişinin şahsi hesap ve hevesleri" diyoruz adam buna ahlaksızlık diyor" dedi.

Etyen Mahçupyan'ın yazısında kullandığı üslubu eleştiren akademisyen Umut Özkırımlı ise "Bir de terbiyeden, üsluptan bahsederler. 'Palyaço Ermenileri' unutmadık. Böyle Yeni Türkiye'ye böyle organik 'aydın'" yorumunu yaptı.