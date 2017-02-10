Mahçupyan: Varsayımları biraz yumuşattığınızda anketlerde 'Hayır' öne çıkıyor; AK Parti'nin işi kolay değil

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yapılan anketlerde 'hayır'ın önde olduğunu aktararak AKP'nin işinini zor olduğunu savundu. "Varsayımları biraz yumuşattığınızda ‘Hayır’ öne çıkıyor. Dolayısıyla AK Parti’nin hem insanları sandığa götürmesi hem de onları bu taslağın ‘doğruluğuna’ ikna etmesi gerek" ifadesini kullanan bulunan Mahçupyan "Kolay değil. Çünkü yine bu araştırmaya göre AK Partililerin üçte biri cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olmasından yana" görüşünü savundu.

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Etyen Mahçupyan'ın Karar gazetesinin bugünkü (10 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'En zor parti Ak Parti'nin' başlıklı yazısı şöyle:

Dün iktidarın hoşuna gidecek bir araştırmanın bulgularına bakmıştık. Bugün ise sırada tersine sonuçlar öne süren bir anket çalışması var. AKAM’ın (Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi) ocak ayı başında elde ettiği araştırma bulgularına göre, ‘bugün’ referanduma gidilse sonuç yüzde 57,5’e 42,5 ‘Hayır’ şeklinde tecelli edecek. İki araştırma arasındaki farklılık ‘bugün seçim olsa’ sorusunda da aynen gözüküyor. MAK yüzde 51,5 AK Parti 25,5 CHP diyor… AKAM ise yüzde 43 AK Parti 31,5 CHP…

Ekleyelim ki örneğin Türkiye’nin en önemli sorunlarının ne olduğunda veya niçin ‘Evet’ veya ‘Hayır’ dendiğinde iki araştırma arasında herhangi bir farklılık bulunmuyor. Yani diğer bulgularda tamamen anlaşan iki firma, iş seçim ve referandum sonucuna geldiğinde birbirinden tamamen zıt noktalarda sonuç ilan edebiliyor.

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Dolayısıyla AKAM araştırmasına da temkinli yaklaşmakta yarar var... Ancak konsolide rakamların güvenilirliği bir yana, AKAM başka araştırmalarda pek olmayan, oysa bu referandum sürecinde çok kritik bir unsuru ayrıca ölçme gereği duymuş. Yani sandığa gitmeyecek olanları… Buna göre bugün seçim olsa AK Parti’ye oy vereceklerin yüzde 13’ü referandumda kararsızken, 11’i de oy vermeyeceğini söylüyor. Bu oranlar CHP için sırasıyla 6 ve 8. MHP için 15,5 ve 9,5. HDP için ise 10,5 ve 18. Seçim olsaydı kararsız kalacak olanlar referandumda ‘Evet’, ‘Hayır’ ve kararsızlar arasında eşit bölünüyor. Seçimde oy vermeyecekler ise referandumda da büyük oranda sandığa gitmiyor…

Siyasi partiler açısından çok değerli bir tablo bu, çünkü kampanya stratejisinin nasıl olması gerektiği konusunda son derece uyarıcı. Ancak önce her parti için ‘çıplak’ ‘Evet/Hayır’ oranlarını da verelim: AK Parti 65’e 10,5… CHP 1’e 85… MHP 24,5’e 50… HDP 1’e 70,5…

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CHP seçmeninde kararsızlık ve oy vermeme eğiliminin çok düşük olmasının ötesinde neredeyse silme ‘Hayır’ oyu bekleniyor. Bu durumda partinin yapması gereken en iyi strateji ‘karşı cenahı tahrik etmemekten ve seçmenini sandığa götürmekten ibaret… Referandumda ne deneceği HDP’liler için de bir soru teşkil etmiyor. Neredeyse herkes ‘Hayır’cı… Dolayısıyla kararsız olduğunu beyan edenlerden bir miktar kuşku duymamız gerçekçi olur. Bu kişiler çok muhtemelen sandığa gitmemeyi düşünerek ‘kararsızım’ dediler. Nitekim PODEM’in temas ve çalışmaları Kürtlerde bir siyasi ‘uzaklaşmanın’ yaşandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla seçmeni sandığa götürmek HDP’nin yeniden siyasete dönmesi demek olacak.

MHP seçmeninin tutumu hemen bütün araştırmalarda kabaca aynı doğrultuda: Üçte iki ‘Hayır’, üçte bir ‘Evet’. Kararsızlar halen çok ve en büyük propaganda mücadelesi belki burada yapılacak. Öte yandan AK Partililer içinde de yüksek bir kararsız ve oy kullanmama segmenti görülüyor. AK Parti’nin bu grubu hedeflemesi beklenir. Unutulmamalı ki bu referandum iktidar için bir ‘onur’ meselesi. Eğer kendi seçmeninden yeterli desteği alamazsa önündeki yolu kendi eliyle tıkamış olur…

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Basit bir hesaplama yapalım… Bu araştırmaya göre bugün seçim olsa kararsız olduklarını beyan edenlerin yüzde 95’inin AK Parti’ye oy vereceğini varsayarak parti seçmen tabanlarını yeniden oluşturalım. Ayrıca referandumda şu an için kararsız gözüken AK Partilileri de bu tabana göre yeniden hesaplayalım ve silme ‘Evet’ diyeceklerini varsayalım… Sandığa gitmeyenler bu oranda kaldığı sürece sonuç ancak 51’e 49 ‘Evet’ lehine olabiliyor. Varsayımları biraz yumuşattığınızda ‘Hayır’ öne çıkıyor. Dolayısıyla AK Parti’nin hem insanları sandığa götürmesi hem de onları bu taslağın ‘doğruluğuna’ ikna etmesi gerek. Kolay değil. Çünkü yine bu araştırmaya göre AK Partililerin üçte biri cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olmasından yana…