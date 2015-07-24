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Politika

Mahçupyan: Hükümet, tasfiye edilen cemaat polislerini Doğu ve Güneydoğu'ya göndererek risk aldı

"Suruç katliamında istihbarat zaafiyeti 'hiç yoktur' diyemeyiz"

24 Temmuz 2015 14:02

Eski Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan "Emniyet'teki cemaat operasyonu"nun Suruç'taki 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilişkili olup olmadığı konusunda açıklamalar yaptı. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Emniyet'te cemaat mensubu olduğu öne sürülen polislere yönelik operasyona değinen Mahçupyan, "Hükümet, tasfiye edilen cemaat polislerinden bazıların Doğu ve Güneydoğu'ya gönderdi. Dolayısıyla ilave bir risk almış oldu" yorumu yaptı.  

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor" programına katılan Mahçupyan'ın açıklamaları şöyle:

"Suruç katliamı, istihbarat zaafiyeti hakkında "hiç yoktur" demememizin zor olduğu bir durum. Bir noktadan sonra bilgi sahibi olmakla "bu bilgiyi nasıl kullanırız" birbirinden farklılaşıyor. Polislere yönelik operasyon içinde mecburen bazı bilgi sahiplerini de daha az kullanma ve onları daha pasif yerlere doğru verme durumu oldu. Öte yandan garip bir şey de oldu. Onu da açıkca söylemek lazım. Kritik yerlerden uzaklaştırılan birçok cemaat polisi Doğu'ya ve Güneydoğu'ya gönderildi. Dolayısıyla çok daha riskli noktaya gönderilmiş oldu. Ve göndereceğiniz yer kalmayınca bu tür bir riski de belki de ilave olarak almış oldunuz."

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