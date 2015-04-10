Mahçupyan: Kavga ortamı sürseydi, Berat Albayrak medyanın başında kalırdı, kavga adamı başka yerde kullanılacak

CNN TÜRK'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın AKP'den aday olmasıyla ilgili olarak, "Eğer kavga ortamının devam edeceğini düşünürseniz damadınızı o medyanın başında devam ettirirsiniz. Ama yumuşama öngörüyorsanız kavga adamlarını başka yerlerde kullanmaya başlarsınız" dedi.

Mahçupyan, Berat Albayrak'ın milletvekili olarak "farklı bir görünüm çizeceğini düşündüğünü" söyledi.

Etyen Mahçupyan, Berat Albayrak'ın AKP'den aday olmasını "bir tür normalleşme" olarak gördüğünü ifade etti.

Berat Albayrak, Çalık Holding'in Sabah gazetesini bünyesinde bulundurduğu dönemde holdingin CEO'luğunu yürütüyordu.