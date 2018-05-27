Mahçupyan: Din adına sergilenen seviyesizleşme, gençlerin dinden bezmesinde etkili

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, "din adına sergilenen seviyesizleşme ve sığlaşmanın örneklerinin, gençlerin dinden bezmesinde etkili olduğunu" savundu.

"Ayrıca siyasilerin her fırsatta dine gönderme yapması, dindar gençlik yetiştirme hevesleri, bu uğurda açılan kalitesiz okullaşma gibi olgular da muhtemelen gençler tarafından makbul bulunmamaktadır" diyen Mahçupyan, "Deizm niçin yaygınlaşacak" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Ama deizmi anlamlı kılan belirleyici unsurun daha temelde aranması gerekiyor. Din üzerindeki baskılar nasıl yüzeydeki sahte ‘laikleşmeye’ karşın dini değerli kıldıysa, bu baskıların kalkması ve dinsel hayatın özgürleşmesi de özgür zihinlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Dünyanın her yerinde özgürlükler arttığında inanç ve ideoloji alanı da tekçilikten kurtulur, çeşitlenir, çoğulculaşır ve inanç meselesi zihinsel süzgeçlerin içinden geçerek hayata yansımaya başlar."