Mahçupyan: AKP'ye yakın bazı medyanın yarardan çok zararı var, oy kaybına neden oldular

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun fahri danışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan, “Ben Türkiye’de medyanın ve kendisini AK Parti’ye yakın hisseden, zanneden ve bu yönde uğraş veren medyanın AK Parti’ye yararlı olduğunu düşünmüyorum. AK Parti’nin oy kaybetmesine ve bizzat AK Parti seçmeninin beğenisinden uzaklaşmasına neden olunduğunu düşünüyorum” dedi.

Mahçupyan, CNN Türk ekranlarında yayınlanan “Ne Oluyor?” programında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtladı.

Şirin Payzın, AKP’ye yakın medyanın seçim öncesi ve seçim sonrası durumunda dikkat çekerek, Mahçupyan’a şu soruyu yöneltti:

“AK Parti’nin en sorunlu alanlarından bir tanesi bütün dünya da da eleştirilen cumhurbaşkanının seçim öncesi yaptığı konuşmalarda ve verdiği mesajlarda da doruk noktasına ulaşan medyanın özgürlüğü meselesi. The Guardian’dan New York Times’a kadar herkesle kavga etti. Zaten ülke içinde büyük bir medya özgürlüğü problemi yaşanıyor. AK Parti adına konuşanlar sizce AK Parti’nin yumuşak noktalarından bir tanesi midir? AK Parti adına kim konuşuyor meselesi çok önemli ve medya özgürlüğü adına yeni bir dönem açılacağını, AK Parti’nin de bunu gördüğünü düşünüyor musunuz?”

'AK Parti’ye ayak bağı haline geldiğini düşünüyorum'

Mahçupyan, AKP’ye yakın bazı medya organlarının kavgacı üslupları nedeniyle antipati topladığını ve bu sebeple de AKP’ye yararlarından çok zararlarının dokunduğunu ifade ederek, “Ancak medyada AK Parti savunuculuğu kesinlikle değişmesi gereken bir durum. Çünkü zaten bunun da karşılığı bugün alınıyor. Siz piyasaya çıkıyorsunuz, okunma, takip edilme, dikkat çekme, prestij yaratma oranınızla kendinizi kanıtlayacaksınız… Ben bu durumda AK Parti’ye yakın medyanın iyi bir sınav vermediğini düşünüyorum. AK Parti tarafından bakıldığında, medyadaki bazı organların AK Parti’ye ayak bağı haline geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.