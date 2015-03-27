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Mahçupyan: AKP'lilerin yüzde 70'i yolsuzluklara inanıyor, halk darbeye karşı yolsuzluğu seçiyor

'Demokrasi kurallarını demokratlaşan bir ülkeye uygulayamazsın'

27 Mart 2015 17:41

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, “AK Parti tek seçim kaybederse biter” algısının partide hâkim olduğunu söyledi. 

Mahçupyan, Belçika'nın Gent Üniversitesinde verdiği konferansta konuştu. Halkın 'darbe'ye karşı yolsuzluğu tercih ettiğini ifade eden Mahçupyan, "Rakamdan emin değilim; ama son araştırmalarda AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 70'i yolsuzluk olduğuna inanıyor. Yolsuzluk da olmuştur" dedi. 

 

'AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 70'i yolsuzluklara inanıyor'

 

Mahçupyan şöyle konuştu: "Rakamdan emin değilim; ama son araştırmalarda AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 70'i yolsuzluk olduğuna inanıyor. Yolsuzluk da olmuştur. Gerçi yolsuzluk 90 yıldır oluyor, AK Parti hükümetinde de olmuştur. Ama halk darbe tehlikesini de görüyor. Darbe tehlikesi ile yolsuzluğu kıyaslıyor halk. İkisi arasından darbenin daha kötü olduğunu görüyor ve yolsuzluğu seçiyor. Yolsuzlukla mücadele daha kolay çünkü. AK Parti de hatalar yapıyor. Sonuçta siyasi bir parti. Ama doğru yaptıkları, yanlış yaptıklarından daha fazla."

Bir öğrenci, Batı'da yolsuzluk iddiasında bile siyasilerin istifa ettiğini; ancak Mahçupyan'ın bunu normal gibi göstermesine tepki gösterince Başbakan Başdanışmanı, "Bu siyasi bir tercihtir. Belçika'da bir darbe tehlikesi yok. Ama Türkiye'de var." diyerek cevapladı.

 

'Erdoğan'ın hedefinin gerçekçi olup, olmaması önemli değil'

 

Mahçupyan, Türkiye'nin hedeflerinden bahsederken, Erdoğan'ın ekonomide hedef olarak dünyada ilk 10 ekonomiye girmeyi gösterdiğini hatırlattı ve ekledi: "Hedefin gerçekçi olup olmaması önemli değil. Olup olmayacağını bilmiyoruz; ama hedef bu. Bu hedefle dinamizm üretiyorsunuz."

Mahçupyan, AK Parti'nin risk odaklı parti olduğunu da söylerken şu ifadeleri kullandı: "AK Parti risk odaklı bir parti. Fırsatlar ve riskler varsa, AK Parti riskleri tercih eder. Özellikle Erdoğan. Risklere bakar ve ona göre karar alır. Bu mekanizmada tek bir seçim kaybederse, AK Parti bitmiştir. Bu, AK Parti'deki algıdır. Bu yüzden tüm seçimleri kazanmayı hedefliyorlar."

 

' Demokrasi kurallarını demokratlaşan bir ülkeye uygulayamazsın'

 

Erdoğan'ın doğru işler yaptığı için her seçimi kazandığını aktaran Mahçupyan'a bir başka öğrenci ise "Madem doğru işler yapıyor, neden hiçbir Avrupa ülkesi Erdoğan'ı örnek göstermiyor ve aksine hep eleştiriyor?" diye sordu. Mahçupyan soru üzerine Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden farklı olduğunu söyleyerek cevap verdi. Mahçupyan ' Avrupa Türkiye'de olup biteni bilmiyor. Çok çabuk sonuçlara varıyorlar. Kendi ülkelerinin kriterleriyle yola çıkıp bunu Türkiye'ye uyguluyorlar. Türkiye demokrasinin olduğu bir ülke değil. Hiç olmadı da. Türkiye demokratikleşen bir ülke. Demokrasi kurallarını demokratlaşan bir ülkeye uygulayamazsın" dedi.

 

'Erdoğan, taktik icabı her şeyi söyleyebilir, gazetelere çıkmak ister'

 

Mahçupyan, soru-cevap bölümünde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakarak AK Parti'yi anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Mahçupyan, "Aynı şekilde AK Parti'ye bakarak da Türkiye'deki Müslüman kesimi anlayamazsınız. Tayyip Erdoğan her şeyi söyleyebilir. O taktiklerin adamı. Gazetelerde olmak ister. Her zaman danışılan edilen kişi olmak ister." dedi.

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