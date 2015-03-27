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Hayko Cepkin: 'Affedersiniz Ermeni' yorumunda Etyen Mahçupyan örnek alınmış olabilir

"Affedersiniz Ermeni' yorumunda örnek Etyen Mahçupyan ise üstüme alınmam asla"

27 Mart 2015 16:19

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın "Bir Ermeni olarak gerçekte kendimi daha ziyade Osmanlı hissediyorum" sözlerine sanatçı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından "RTE 'Affedersiniz Ermeni' yorumunu Etyen Mahçupyan için sarfetmiş olabilir" diyerek tepki gösterdi.

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "RTE 'Affedersiniz Ermeni' yorumunu Etyen Mahçupyan'i örnek (baz) alarak sarfetmiş olabilir. Örnek o ise kullanılır, üstüme alınmam asla."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim için neler söylediler. ‘Gürcüdür’ diyen oldu. Çıktı bir tanesi affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu” açıklamasını yapmıştı.

Belçika’nın Gent kentinde, ‘Yeni Türkiye‘ konulu bir konferansa katılan Mahçupyan ise, “Ermeni olduğumu ispatlama pozisyonunda değilim. Bir Ermeni olarak gerçekte kendimi daha ziyade Osmanlı hissediyorum. Osmanlı ve daha öncesinde Bizans’tan beri bu topraklarda yaşadık ve kültürümüzü oluşturduk. Bence değerli olan bu” dedi.

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