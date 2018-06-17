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Mahçupyan: AK Partililik yerini Reisçiliğe bıraktı

"Karar mekanizması keyfileşirken, bilgi, uzmanlık ve liyakat işlevini yitirdi"

17 Haziran 2018 18:44

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, son iki yılda AKP açısından geriye dönüşü kolay olmayan bir değişim yaşandığını belirtti.

"Dönüşü gözükmeyen yolda" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran 2018) yazısında "Kısa süre içinde AK Partililik yerini Reisçiliğe bıraktı" görüşünü dile getiren Mahçupyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Her alanda kendi kararını hayata geçiren ve o kararı tek doğru olarak sunup biat isteyen Erdoğan’ın etrafına, buna razı gelip buradan kariyer, maddi imkan ve siyasi nüfuz devşiren bir dizi hizip toplandı. Karar mekanizması keyfileşirken, bilgi, uzmanlık ve liyakat işlevini yitirdi. Reise bağlılık içeriği belirsiz bir ‘davayı’ sahiplenme anlamına gelirken, o davanın üzerindeki tehditlere inanılır hale gelindi. Çünkü tehditlerle mücadele mekanizması büyük bir maddi imkanın üretim ve dağıtımını ifade ediyordu"

 

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