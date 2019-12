'Mahcubiyetten kızarıyorum solaryum zannediyorlar'

T24 -

Uğur Dündar

Biraz body çalışsan Cüneyt Arkın'ın yerini alırsın

Ayda iki kere emin Çölaşan'ı işletiyorum

Sahte gülücükler iltifatlar insanı yoruyor





Evimizde şımarıklık olmaz

Yasemin'i şaşırtacak sürprizler yaparım

Yüzümdeki çizgiler benim karakterim

Yılmaz Özdil

“Bırakın hakkınızda özgürce yazsınlar Başbakanım" dedim

Baykal başbakan olacak

Muhteşem ikili

İkisi de yaptıklarıyla ertesi gün evlerde, işyerlerinde bütün Türkiye’de konuşulan isimler.İki yıldır, Star Haber’de bir arada harikalar yaratıyorlar...Sadece meslektaş değiller, aynı zamanda abi-kardeş gibiler...Olayı mahallinde izledim, oradan bildiriyorum...- İnsan gençken nereye yolculuk yapacağını, hangi hedefe varacağını bilemiyor. Bilmesi gereken, kendisini geleceğe taşıyan yolda, temiz adım atması gerektiği. Ben sadece bunu yaptım...- Başarının yüzde 10’u yetenekse, yüzde 90’ı çalışmaktır. Şans da önemli. Benim şansım hocamın Abdi İpekçi olmasaydı.- Mesleğim beni nereye çektiyse oraya gittim. Ailem her şey ama mesleğim de öyle. Avrasya feribotuna atladığımda 42 derece ateşliydim, “Gideyim mi?” diye tereddüt bile etmedim.- Hayır canım olur mu, ben de yaşlanıyorum. Ama güzel yaşlanıyorum. Güzel yaşayan herkes güzel yaşlanır. Aynaya da sadece kendisiyle barışık birini görebilmek için bakarım.- Organik besleniyorum.- Yok, olur mu? Denetim kuruluşları sertifika veriyorlar. Devletin verdiğine güvenmiyorum ama yabancıların yaptığı gayet ciddi.- Organik ürün satan dükkânlardan. Anadoluhisarı’nda var mesela. Yoğurdumuz Gökçeada’dan geliyor. Araştırmacı gazeteciyiz ya, soruşturduk. Oraya zirai mücadele ilaçları gitmiyor, meralar var, oralarda besleniyor hayvanlar. Günde iki elma yerim. Onlar da organik. Ben 40 yıldır, zirai mücadele ilaçlarının insanları nasıl zehirlediğini anlatıp durdum. Kendim umursamazsam biraz tuhaf olmaz mı?- Kötü düşüncelere sahip olmama. Gülme öyle... Biz evde hiç dedikodu yapmayız...- Çocuklarımla vakit geçirmeyi tercih ederim.- Sen de amma zorladın! Azı diş çeker gibisin. Başka ne var? Erkan Topuz Hoca’nın önerileri...- Mantar tabletleri. Onlardan alıyorum.- Antikanserojen... Erkan Hoca, 40 yıldır Onkoloji Enstitüsü Müdürü. Aşağı yukarı bu mesleğin başından beri kendisini tanıyorum, çok araştırdığını, literatür takip ettiği biliyorum.- Yok canım, bütün eczanelerde var. Ginseng kullanıyorum. Vitamin kullanmam. İçki içmem.- En fazla bir-iki kadeh...- Üniversiteden beri olmadım.- Ertesi gün etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii Çeşme’de Ildır Balık Lokantası’ndaysak, güneş de karşıdaki adacıkların üzerinde batıyorsa, karşımda da Yasemin varsa, o zaman bir Cabarnet Sauvignon iyi gider...- Ne münasebet. Hoşlanmam öyle şeylerden.- Hayır. Suratım makyajdan hatır hatır.- Mahcubiyetten kızarıyorum, yanık zannediyorsun!- Allah korusun! Herkes istediğini yapmakta özgür. Ama ben hoşlanmıyorum. Ben sadece berbere giderim. Yıllardır aynı berbere, Cemil’e.- Var tabii. Yıllardır İhsan İlhan dikiyor kıyafetlerimi. Kumaşçım var Beyoğlu’nda İliya Gülerşen. Kravatlarım Cravatex’ten. Benim sponsorum yok, hazır kıyafet de giymem, cebimden öderim. İki metre beze özgürlüğümü satmam. Bundan da gurur duyuyorum.- Yapmam. Ben hâlâ otobüs duraklarının önünden geçerken, elimle yüzümü kapatırım.- Oynar gibi yaptım. Çünkü aktörlük yapamıyorum. Gerçi yine alkış topladım. Bazı yönetmenler, “Biraz daha body çalışırsan Cüneyt Arkın’ın yerini alırsın!” dedi. “Çok teşekkür ederim, ben almayayım” dedim.- A tabii. Ayda iki kere mutlaka. Otomatiğe bağladım artık. En son Ertuğrul Akbay oldum, çalıştığı gazetenin sahibi Burak Akbay’ın babası.“Ya Emin, nasıl tirajlar?” dedim, “İyi Ertuğrul Bey, 160 bin’i vurduk” dedi. Daha yüksek bekliyorum, daha yüksek bekliyorum senden” dedim. “Tamam patron merak etme sen, çok güzel mesajlar geliyor okurlardan” dedi. Sonra bu numarayı yedi diye çok güldük...- Oluyor.- Öyle. TRT’ye ilk girdiğim gün biri bana, “Bak ileride böyle böyle olacak” deseydi, bu kadar ünlü olacağımı bilseydim, belki de bu yola girip girmemeyi düşünürdüm.- Yok diyemem ama herkes gibi özgür değilim tabii.- Keşke seyredebilsem, o zaman yorum yapardım. Aynı saatte ikimiz de ekrandayız!- Ben hayatımda kimseye karşı bu duyguları beslemedim.- Onu Yılmaz anlatsın...- Hayır. Yılmaz da gitmez. Biz kokteyllere de katılmayız.- Yaşam biçimimiz farklı. Sahte gülücükler ve sahte iltifatlar insanı yoruyor. Biz de dışarı yemeğe gideriz ama öyle yerlere değil. Bence dünyanın bir numaralı balıkçısı Kahraman. Bir de Yeşilköy’deki Yüksel...- Hayır, olur mu, öyle bir şey olsa, bir daha gitmem oraya. Bizim pazar brunch’larımız var, kardeşlerim, kardeşlerimin çocukları, torunlar, 25 kişi filan oluyoruz, büyük İtalyan aileleri gibi, bazen Florya’daki Kosova lokantası, yazın Çeşme... Gerçi masraflı oluyor! Ama parayı niçin kazanıyoruz? Bu tür küçük saadetler için...- Çok. Avarelik severim. Şortumu çekerim, lastik pabuçlarımı giyerim, dağ tepe dolaşırız... Ben serüven adamıyım. Bozcaada’nın tepesinde çadır kurarız çocuklarla mesela.- Hoşuma gidiyor. Islık çalıyor, yüksek sesle şarkı söylüyorum.- Çocuklar konuşuyor. Hatta yorum da yapıyorlar. İkizlerden Bartu, sabahları radyo programına katılıyor. 8.5 yaşında ama siyasetle çok ilgili. Hangi soruyu sorarsınız bir cevabı var, Anayasa değişikliği paketinden tut da, Fenerbahçe’nin son durumuna kadar. Ben sabahları Hakan Gündüz’ün programına 15 dakika konuk oluyorum, Bartu o gün tatilse mutlaka o da katılıyor. Sakız Adası’na giderken feribotun yolcu salonunda biri döndü ve “O meşhur Bartu siz misiniz?” dedi, bunun acayip hoşuna gitti.- Bora mı? O da basketboluyla kendinden söz ettiriyor. İkisinin de farklı meziyetleri var. Bora’nın hedefi de NBA’ye gitmek.- Ben bazen, “Hiçbir...” diye başlarım cümleye, bunlar hemen atılır, “Hiçbir başarı, çalışmadan elde edilemez...” diye tamamlarlar.- Şımarık bir yaşam, har vurup harman savurmak bizim evimizde olmaz! Onlara sürekli hayatın zor olduğunu ve babadan kalma servetin çok kolay tükeneceğini anlatıyorum. Benim babam düzgün bir insandı, adildi, vicdanlıydı. Ben de öyle bir adam oldum. İnşallah çocuklarım da öyle olacak.- Hayır, aklımızdan bile geçmez!- Yok, haber dışında izlemem.- Evet, adı Lulu. Kızım Damla koydu adını. Bir de kanaryamız var Işık, müthiş bir müzik yapıyor, susturabilene aşkolsun!- Hem de nasıl. Çok severim. Ama söyleyemem, söylersem anlamı kalmaz. Sadece bil, Ayşe Arman’ın bile hayal gücünü zorlayacak, “Vay be!” dedirtecek sürprizler.- O da başka bir hikâye. Bir ben vardı, doğuştan. Bir gün Kolsuz Agop’la konuşuyoruz, “Bu tehlikeli, kansorejen olabilir, aldır” dedi. Aldırdım. Gel gör ki hakkımda denmeyen kalmadı, yok efendim estetik yaptırmış, yok efendim göz altı torbalarını aldırmış...- Çizgiler, karakterimizdir. Mesleğin mutfağında ne kadar zaman harcadığımızı gösterir. Sermayemiz, inandırıcılığımızdır. Niçin ben suratımı gerdireyim?- Ölene kadar bu işi yapacak değilim ki.- Hayır efendim. Asla.- Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Uçaktaydık. “Köşe yazarları aleyhinizde yazıyor diye birileri onların elinden kalemi almak için uzanırsa, siz, o eli tutacaksınız, ‘Bırak, hakkımda özgürce yazsınlar’ demenin hazzını yaşayacaksınız” dedim...- Bu röportaj bile kayda geçiyor olabilir.- Ortam dinlemesi diye bir şey var...- Eşime teslim olurum. Arkamı çekinmeden döneceğim kişiler de Müjdat Gezen, Haluk Şahin ve Yılmaz’dır. Ben hep bir erkek kardeşim olsun istemişimdir, Yılmaz işte o, benim erkek kardeşim...- Başbakanı’ı bilemem, ben veririm...- Böyle bir şey doğru olamaz, hiçbir yazar gazetenin logosunun üzerine çıkamaz.- Bir haber kanalında çalışmak, yazı yazmayı kolaylaştıran bir şey. Ben bazı yazarların haber merkezinde çalışmadıkları için kabız olduğunu düşünüyorum. Mutfağa girmeden yemek yapılamaz...- Televizyonun adrenalini daha yüksek, gazetenin kalıcılığı... Televizyonda belki 35 milyon insana ulaşıyorsun, ama 100 bin kişinin okuduğu bir haber daha etkili olabiliyor...- Sırrımın olmaması olabilir!- İyi olur inşallah. Dayak yemeden daha iyiye gitmek mümkün değil...- İsteyen istediği kadar dinlesin. Gizli saklı bir şeyim yok. Ama insanların telefonlarının dinlenmesi ahlaksızca bir şey.- Böyle bir endişem yok.- Akıllı bir cemaat.- Adam gibi millet olsaydık düşmezdik!- Kurunun yanında yaş da yanar, böyledir.- Herkes işini yapsın.- Ödülü aldığıma göre, anlatmışım zaten anlatacağım kadar. Ödülü almaya gitmezdim...- Başbakan olacak.- Hayır. Hem de ilk seçimde?- Bu soru bile demokrasimizin ne kadar raşitik olduğunu kanıtlıyor. Seçmen, lidere oy vermesin. Parti programına, şehrinden gösterilen adaylara oy versin. Lider maestrodur ama orkestra şarttır. Yoksa elinde çubukla, sipsivri kalıverirsin...- Vatikan TV değil burası! Hacı muhabirlerim var... Üstelik hacı muhabirlerimin hepsi erkek değil, kadın da var... Namazı isteyen kılar, istemeyen kılmaz. Gayrimüslim muhabirim de var. Ezan için canlı yayına giden hariç, iftarı topluca yaparız...- Abdest alacak yer yapmazsan, ne yapsın ki vatandaş?- Evet.- Kişisel olarak, onur veya gurur duyduğum bir özellik değil bu? Aksine, üzücü? Yalakalık yapmayan gazetecileriyle onur ve gurur duyan bir hükümetimiz olsun isterdim.- Olmaz çünkü ben patronlarımın arkasından konuşmam.- Ben yazarım, isteyen okur, istemeyen okumaz.- Meydan Larousse yazarı olmaktan iyidir.- Haber, hayattır? Tecrübe, hayatı daha iyi anlatır...- Nazlı Öztarhan var. “Niye var?” dersen, Nazlı muhabirdir, editördür, haber müdürüdür, sadece ekrana çıkıp, önüne konanı okumaz. Olayların içindedir, bazen bülteni tek başına hazırlar. Anchorman olmak isteyen kadınlar, Nazlı’yı örnek almalı...- İki medeni insan karşılaştığında ne oluyorsa, o oluyor. Ekranda karşılaştıklarında ise, Birand ikinci oluyor!- Böyle bir hesabım kitabım yok. Zaten bana ait bir karar da değil...- Dün, dünde kaldı.- Bu, bir fantezi. Bence daha da gelişecek ama Batılı standartlarda. Ulusal yazılı basın, şimdi belki tıkanma noktasına gelmiş olabilir, ama yerel basının güçleneceğini düşünüyorum. Mesela “İstanbul” diye gazete çıksa çok başarılı olur. Ya da bir Ankara Gazetesi. Ya da Güneydoğu bölgesini kapsayan bir gazete.- Evet.- Plan yapmıyoruz. Daha doğrusu cumartesi öğleden sonradan itibaren canımız ne istiyorsa onu yapıyoruz.- Ben kavga etmem. Biraz da mesleğin getirdiği şans, o kadar yoğun çalışıyoruz ki, ailemize çok az vakit kalıyor, onu da kavgayla ziyan etmek manasız.- Yılmaz.- Günde üç-dört saat uyuyorum. Yirmi senedir böyle. Gece 11.30-12’den itibaren film izlerken, kitap okurum. Kitap okurken de kafamın arkasında yazı yazarım. Hepsini aynı anda. Sonra gelip kâğıda döküyorum.- Hak etmediğimi Allah nasip etmesin!- İtalya. Fırsat bulduğumuzda kaçarız. Program da yapmayız, uçak bileti ve kalacak yer ayarladık mı yeter, onun dışındaki her şey orada gelişir. Müze gezme hastalığım var sadece. Saatlerce, günlerce gezebilirim. Metropolitan’a girdiğimde çıkmak istemem ya da Louvre Müzesi’ne.- Hentbol antrenörü olmak isterdim...- Her gün... Hentbolcuydu, altı Türkiye şampiyonluğu, bir de dünya yedinciliği var. Zaten spor sayesinde tanıştık.- Bazen duymak istemediğim doğruları söylüyor. Bu beni rahatsız ediyor. Ama sonunda o hep haklı çıkıyor.Evet olduk.İlkeli olmak, dürüst olmak, sahici olmak...Uğur Abi’den öğrenmeye hep devam ediyorum. Benim ısrarla doğru dediğim, onun yanlış dediği her konuda haklı çıktı. Abim de olduğu için aynı zamanda, bana şımarıklık, serserilik etme hakkı tanıyor, sağ olsun. Onunla çalışmaktan gurur duyuyorum. O benim meslek idolüm. Çok kolay kirletilebilen, çok kolay kaybedilen bir meslek ama Uğur Dündar hep zirvede. Bana göre haberin Zeus’u. Bu meslekte 20 yılı devirdim ve şimdiden sırtımda Brütüs koleksiyonu var ama ben Uğur Abi’ye sırtımı yaslayabiliyorum. Bu herkese nasip olmayan bir şey.Yılmaz yazılarıyla da, televizyonculuğuyla da Allah vergisi bir yeteneğe ve tevazuya sahip. İnanılmaz yaratıcı bir adam...