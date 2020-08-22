Mahatma Gandi'nin gözlükleri Britanya'da 260 bin sterline satıldı

T24 Dış Haberler

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin altın kaplamalı gözlükleri Britanya'da açık artırmayla 260 bin sterline satıldı.

Gözlük birkaç hafta önce Bristol'deki müzayede evinin mektup kutusuna asılmış halde bulunmuştu.

East Bristol Auctions, gözlüğün bağışçının amcasına Gandi tarafından verildiğini ifade etti. Gandi'nin eski gözlüklerini ihtiyacı olanlara veya kendisine yardım edenlere verdiği biliniyordu.

Gözlüklerin ilk olarak 15 bin sterline satılması bekleniyordu. Gözlükler beklenenin yaklaşık 17 katına, 260 bin sterline satıldı.