Mahalleyi orkestrayla sahura kaldıran YouTuber polise yakalandı

Osmaniye'de çekici aracın kasasında org çalarak vatandaşları sahura kaldırdığı sırada Youtuber Sefa Kındır ve arkadaşları polise yakalandı. Polis, "Ben de seni takip ediyorum ama olmaz" derken, Kındır'ın "O kadar hazırlık yaptık, bari mahallemizde çalalım" dediği anlar kameralara yansıdı.

YouTuber Sefa Kındır ve arkadaşları, kendi Youtube kanalları için ilginç bir video hazırlamaya karar verdi. Çekici kasasının arkasına kurduğu orkestra ile Osmaniye sokaklarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldıran Sefa Kındır ve arkadaşları mahallede dolaşıp video çekerken polislerin radarına takıldı.



Polisler, Kındır ve arkadaşlarına uyarıda bulunarak yaptıklarının yanlış olduğunu dile getirdi. Polislerden birinin ise "Ben de seni takip ediyorum ama bu yaptığınız olmaz" dediği duyuldu.



Sefa Kındır ise 1 haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Çok hazırlık yaptık, şikayet yok. İnsanların hoşuna da gitti. Sesi kıssak, arabanın sesi gibi çıksa da video yarım kalmasa. Kendi mahallemize de gidebiliriz" dedi. Polis ekipleri ise videonun Kındır'ın kendi mahallesinde tamamlanmasına izin verdi.