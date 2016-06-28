Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli genç kadının çürümüş cesedi koku şikayetiyle bulundu

Şanlıurfa'da boş olduğu öğrenilen evden mahalleye kötü kokular yayılması üzerine içeri giren polis, Suriyeli bir kadına ait çürümüş ceset buldu. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğu tespit edildi.

Türk meydanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, birkaç gündür yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kokunun geldiği bölgede araştırma yapan polisler, yaklaşık 10 gün önce Suriyelilere 200 lira kira kaparosu karşılığı kiralanan eve girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle odaya girmekte güçlük çeken ekiplerin rahatsızlanması üzerine olay yerine özel kıyafet giyen, maskeli ekipler gelerek inceleme yaptı. Ekip, boş evde yapılan çalışmada çürümüş olan bir kadına ait cesetle karşılaştı. Suriyeli olduğu tahmin edilen kadının 4-5 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından çürümüş kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet bürosu ekipleri, bıçaklanarak öldürülen kadının kimliğini ve cinayeti işleyenleri yakalamak üzere çalışma başlattı.