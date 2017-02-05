Mahallenin köpeğiyle sohbet eden genç: Bütün hayvanlar solcudur, sende o ışığı göremedim ben

Sosyal medyada köpek ile konuşan bir kişinin videosu fenomen oldu.

Twitter’da Aslıhan Tuna isimli kullanıcının paylaştığı videoda genç, köpek kendisine havlamadığı için “Bu şekilde direniyorsan, bu bir direniş değil…” diyor.

Genç, başka bir videoda da bütün hayvanların sol görüşe sahip olduğunu söylerken “Sende o ışığı göremedim ben" diyor.

Sohbete devam eden genç, bir dahaki ziyaretinde köpeğin "biraz daha okumuş, biraz daha toplarlanmış" olması temennisinde bulunuyor.

Videolar, #iyiyipaylas etiketi altında sosyal medyada paylaşılıyor.

#iyiyipaylas Tweetleri