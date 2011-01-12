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Yaşam

Mahallenin hayvanlarını katlettiler!

Bodrum'da sokağa atılan zehirli kıymadan yedikleri belirlenen 3 köpek, 3 kedi ve 2 güvercin telef oldu.

12 Ocak 2011 02:00

T24 - Muğla'nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Torba Mahallesi’nde bu sabaha karşı sokağa atılan zehirli kıymadan yedikleri belirlenen 3 köpek, 3 kedi ve 2 güvercin telef oldu. Jandarma ve belediye zabıtası, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zehirli kıymayla öldürdüler

Torba Mahallesi’nde bu sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 13 Haziran Sokağı’na atılan zehirli kıymadan yiyen 3 köpek, 3 kedi ve 2 güvercin öldü. Sabah evinden dışarıya çıktığında hayvanların ölüleriyle karşılaşan Torba Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Asiye Demirel, 2 kedisinin zehirli kıyma yemelerini son anda önlediğini söyledi.

’Erik’ adındaki yavru köpeğinin zehirli kıymadan yiyerek öldüğünü söyleyen emekli pilot Kemal Erden, "5 yıl önce de 2 köpeğim yine bahçeye atılan zehirli yiyecekleri yiyerek ölmüştü. Hayvanların katillerinin bulunması için jandarma ve zabıta ekiplerine suç duyurusunda bulundum" dedi. 

Zehirli kıymayla öldürdüler

Jandarma ve belediye zabıtası, 3 köpek, 3 kedi ve 2 güvercinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.


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