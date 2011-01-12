Mahallenin hayvanlarını katlettiler!

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Torba Mahallesi’nde bu sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 13 Haziran Sokağı’na atılan zehirli kıymadan yiyen 3 köpek, 3 kedi ve 2 güvercin öldü. Sabah evinden dışarıya çıktığında hayvanların ölüleriyle karşılaşan Torba Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Asiye Demirel, 2 kedisinin zehirli kıyma yemelerini son anda önlediğini söyledi.’Erik’ adındaki yavru köpeğinin zehirli kıymadan yiyerek öldüğünü söyleyen emekli pilot Kemal Erden, "5 yıl önce de 2 köpeğim yine bahçeye atılan zehirli yiyecekleri yiyerek ölmüştü. Hayvanların katillerinin bulunması için jandarma ve zabıta ekiplerine suç duyurusunda bulundum" dedi.Jandarma ve belediye zabıtası, 3 köpek, 3 kedi ve 2 güvercinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.