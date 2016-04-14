Mahallenin gençlerine "Eşşek sudan gelene kadar döverim" diyen muhtarın 4 yıl hapsi istendi!

Kişisel Facebook hesabından “Mahallemizin gençlerine duyurulur, eşşek sudan gelene kadar döverim” başlıklı bir mesaj paylaşan muhtar Remzi Kandaz hakkında, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldığı ortaya çıktı. İstanbul Barosu'na üye avukat Esin Kılıç’ın suç duyurusu sonrası hazırlanan iddianamede, Kandaz’ın mesajında ‘alenen tehdit suçu’ işlediği yer aldı. Muhtar Kandaz, “Eşek sudan gelene kadar döverim” sözünü mecazi anlamda kullandığını söyledi. Duruşma 21 Haziran'da görülecek.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Gebze Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz, geçtiğimiz 27 Kasım günü Facebook hesabı üzerinden “Mahallemizin gençlerine duyurulur” başlıklı bir mesaj yayınladı. Kandaz, söz konusu paylaşımda şunları yazdı:

“Kız çocuklarının akşam ezanından sonra parklarda velisi olmaksızın dolaşmasını, 18 yaş altı çocukların ağzında sigara görmek istemiyorum.

Gençlerin bir arada toplanıp, ahaliyi rahatsız edebilecek, gürültü verici ve uygun olmayan argo kelimeler kullanarak ses kalabalığı yapmaları tarafımca uygun görülmemektedir”

Kandaz mesajını “Bu saydıklarıma karşı aksi davrananları eşek sudan gelene kadar döverim, bilmiş olun. Beni bilirsiniz. Sevmesini de iyi bilirim, dövmesini de. Benden söylemesi” sözleri ile tamamladı.

"Kız çocuklarına karşı açık bir şiddet tehdidi dile getirdi"

Muhtar Kandaz’ın bu paylaşımına tepki gösterenler olduğu gibi, destek verenler de oldu. İstanbul Barosu’na üye avukat Esin Kılıç ise Muhtar Remzi Kandaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Av. Kılıç, Kandaz’ın ‘bir kamu görevlisi olduğunu, sıradan bir vatandaştan daha dikkatli ve özenli olması gerektiğini’ ifade etti.

Savcılık başvurusunda Kandaz’a yönelik suçlamalar şöyle:

"Toplumsal ayrımcılık yaptı. Kız çocuklarına karşı açık bir şiddet tehdidi dile getirdi. Toplumu, çocuklara karşı şiddete azmettirdi. Çocuklarda korku ve panik yarattı. Şiddet suçunu övdü. Halkın bir kesimi şüphelinin bu söylemlerinden etkilendi. Şiddeti öven ve teşvik eden şüpheli Türk Ceza Kanunu’nun 213.’cü maddesinde düzenlenen halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu işledi.”

“Mecazi anlamda söyledim”

Soruşturmayı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Muhtar Kandaz ise özetle şu savunmayı yaptı: "Kız çocuklarının, bölgedeki tinerci ve sarhoşlardan zarar görmelerini istemedim. Kanunen uygun olmayan bir hususu hatırlattım. ‘Aksi davrananları eşek sudan gelene kadar döverim’ sözünü mecazi anlamda söyledim.”

Savcılık, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra iddianameyi hazırladı. İddianamede Kandaz’a yönelik ‘Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla alenen tehdit suçunu oluşturdu. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamında anlaşılmaktadır” denildi. İddianamede, Muhtar Kandaz’ın TCK 213’üncü maddeye göre yargılanması istendi.

TCK 213, 2 yıldan 4 yıla hapis cezası öngörüyor. Gebze 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davası açılan Kandaz, 21 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.