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Mahallenin gençlerine "Eşşek sudan gelene kadar döverim" diyen muhtar beraat etti!

Muhtar şaka yaptığını söyledi

21 Haziran 2016 19:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kişisel Facebook hesabından “Mahallemizin gençlerine duyurulur, eşşek sudan gelene kadar döverim” başlığıyla bir mesaj paylaşan muhtar Remzi Kandaz, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti. Kandaz ‘şaka’ yaptığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mesut Işık ve Haluk Turgut’un haberine göre, Gebze İstanbul Barosu'na üye avukat Esin Kılıç, Remzi Kandaz ile ilgili haberlerin ardından muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu. Gebze Cumhuriyet Savcılığı, Remzi Kandaz'ın, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

 

“Şaka yaptım”

 

Gebze 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Remzi Kandaz kendisini savunurken, mahkeme tehdidin aleni olarak yapıldığına dair maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığına karar vererek beraatine karar verdi.

Remzi Kandaz duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Remzi Kandaz suçsuzluğunun ispat edildiğini belirterek, "Biz kimsenin çocuğunu dövmedik, incitmedik. Hiçbiri şikayetçi olmadı. Zaten şikayetçi olan avukat da mahkemeye gelmedi. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şaka yaptığını söyleyen Remzi Kandaz, "Kendi çevreme, arkadaşlarıma espri anlamında, şaka anlamında bir espri yaptım. 3'üncü defa muhtar oldum, mahallelinin beni ne kadar sevdikleri belli. Bu olaydan sonra bana en büyük desteği mahallemizdeki aileler verdi. Beraat ettim, mutluyum" diye konuştu.

 

“Aksi davrananları eşek sudan gelene kadar döverim”

 

Muhtar Kandaz, 27 Kasım 2015 tarihinde Facebook hesabı üzerinden paylaştığı ve davalık olduğu paylaşım şöyle “Mahallemizin gençlerine duyurulur” başlıklı bir mesaj yayınladı.

Kandaz, söz konusu paylaşımda şunları yazmıştı:

“Kız çocuklarının akşam ezanından sonra parklarda velisi olmaksızın dolaşmasını, 18 yaş altı çocukların ağzında sigara görmek istemiyorum.

"Gençlerin bir arada toplanıp, ahaliyi rahatsız edebilecek, gürültü verici ve uygun olmayan argo kelimeler kullanarak ses kalabalığı yapmaları tarafımca uygun görülmemektedir”

 “Bu saydıklarıma karşı aksi davrananları eşek sudan gelene kadar döverim, bilmiş olun. Beni bilirsiniz. Sevmesini de iyi bilirim, dövmesini de. Benden söylemesi”

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