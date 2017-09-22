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Mahallenin esnaf teyzesi, kanser eşine bakıyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 10 metrekarelik dükkanında oyuncak, elbise, kırtasiye ve çeşitli hediyelik eşya satan 63 yaşındaki Meliha Eker, hem kanser hastası eşine bakıyor hem de evinin geçimini sağlıyor

22 Eylül 2017 21:29

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 10 metrekarelik dükkanında oyuncak, elbise, kırtasiye ve çeşitli hediyelik eşya satan 63 yaşındaki Meliha Eker, hem kanser hastası eşine bakıyor hem de evinin geçimini sağlıyor.
Kümbet Mahallesi\'nde oturan Devlet Demiryolları\'ndan emekli 67 yaşındaki Şemsettin Eker\'e 2010 yılında mesane kanseri teşhisi konuldu. Zamanla geçinmekte güçlük çeken Meliha Eker, ailesinin geçimini sağlamak için Cuma Pazarı Caddesi üzerinde dükkan kiraladı. 5 çocuk annesi Eker, 10 metrekarelik dükkanında oyuncak, elbise, kırtasiye ve çeşitli hediyelik eşya satmaya başladı.
Kanser hastası eşi Şemsettin Eker\'e bakmak ve ailesinin geçimini sağlamak için dükkan açtığını söyleyen Meliha Eker, \"Eşim kanser hastalığına yakalandı. 7 yıl hastaneye gitmek istemedi. Fakat ağrılara dayanamadı, mesane kanseri ameliyat oldu şu an evde yatıyor. Baktım yetiştiremeyeceğim çareyi burada buldum. Ekmek parası kazanmak için. 5 tane çocuğum var ama hepsi kendi eti, yağıyla kavruluyor. Ben burada hanımlara elbise satıyorum, çocuklara kırtasiye malzemesi satıyorum, el işi yapıyorum, nişanlı kızlara patik örüp onları satıyorum, eşarp iğnesinden, kalemine satıp ekmek paramı kazanıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Çocuklarımın dükkanı vardı, onlar iflas edince oradaki malları buraya taşıdık, ben de üstüne ekleyerek malzeme aldım. \'Burasını dosta düşmana karşı ayakta tutacağım\' dedim. Eşime, ilaçlarına bir katkım, yardımım olsun diye burayı açtım. Mahallede çok seviliyorum. Gelen müşterilerim var\" dedi.
Eşinin aldığı 1400 liralık maaşının ilaç masraflarına gittiğini söyleyen Meliha Eker, \"Onun maaşı kanser ilaçlarına gidiyor. Dediler ki \'Devlet bu kanser hastalarına ilaç parası alınmayacak\' dediler. \'İlaçların parası maaşından kesilmeyecek\' denildi. Ama ilaç para kesiliyor. Neden bu para maaştan kesiliyor? Fakiri fukarayı devletin gözetmesi lazım. 1 lira dahi alsam, bugün ki ekmek param çıktı diye seviniyorum. Günlük ortalama 10-15 lira kazanıyorum\" dedi.
BAŞKAN DESTEK VERDİ
Öte yandan bölgeye ziyarette bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da Eker\'in dükkanını ziyaret etti. Başkan Aydın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüler paylaşıp dükkandan alışveriş yapılması çağrısı yaparak, \"Bu şirin teyzemiz; Cuma Pazarının karşısında küçük bir dükkanda esnaflık yapıyor. Sıcak kanlı, cana yakın ve samimi Anadolu insanlarımızdan sadece bir tanesi. Kendisine hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hasta olan eşine ise Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Sizin gibi dili dualı, yüreği sevgi dolu annelerimizin varlığı bizi güçlendiriyor, iyi ki varsınız\" ifadelerini kullandı.

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