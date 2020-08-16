Mahallenin çocukları video çekip şikâyet etmişti; hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden adam serbest bırakıldı!

Hayvan hakları yasası neyi bekliyor? Hükümet, dönem dönem hayvanlara yönelik şiddetle ilgili yasa çıkaracağını söylese de henüz somut adım atmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır “Yasa hala neyi bekliyor, bir an önce çıkartın” demesine rağmen AK Parti henüz bir çalışma yapmış değil. Özellikle sosyal medyada paylaşılan hayvanlara yönelik şiddet büyük tepkiyle karşılaşırken bunları yapan insanlar basit para cezalarıyla kurtuluyor. Vekillerin tasarıyı ne zaman gündeme getireceği kamuoyunda merak konusu.