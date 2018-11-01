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MAHALLELİNİN STAJYER İTFAİYECİ MERAKI

  Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)  Sultangazi'de çıkan yangında stajyer itfaiyeciler dikkat çekti

01 Kasım 2018 13:18

 

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) 
Sultangazi\'de çıkan yangında stajyer itfaiyeciler dikkat çekti.
Sultangazi 50.Yıl Mahallesi\'nde açık alanda bulunan tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler ilçenin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Mahalle sakinlerinin fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

STAJYER İTFAİYECİLERİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER  
Yangına müdahale eden itfaiye ekibinde bulunan  stajyerler öğrenciler dikkat çekti. Yangına müdahale eden ekibe yardımcı olan stajyer  itfaiyecileri vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa da kül olurken bir kedi de yanarak can verdi

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Alevlerden görüntü
-Aktüel görüntüler
-İtfaiye ekipleri
-Vatandaşların çalışmaları seyretmesi
-İtfaiyenin müdahalesi
-Stajer itfaiyecilerin çalışmaları
-Genel ve detaylar
 

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